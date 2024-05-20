Він запевнив, що Китай підтримує територіальну цілісність України, – Зеленський про розмову з Сі

Очільник Китаю Сі Цзіньпінь запевнив президента Володимира Зеленського в тому, що Китай підтримує територіальну цілісність України. Вони обговорили це під час телефонної розмови.

Про це український гарант розповів в інтерв'ю французькому інформагентству AFP, інформує 24 Канал.

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Китай має вплив на Росію

Журналістка поцікавилася в українського президента, чи виглядає так, що можливе втручання Китаю – це єдиний спосіб змусити Путіна відступити. На що Зеленський відповів, що Китай має вплив на Росію.

Я вважаю, що Китай має вплив на Росію, тому що є економіка між цими державами. Я вважаю, що це найголовніше, що їх поєднує і може роз'єднати. Це економіка, тому що Китай дуже зацікавлений в ринку Європейського Союзу. Ринок Європи для них пріоритетний. Я не знаю їх стратегію, але є розуміння, що це їх стратегічний напрямок,

– розповів він.

Крім цього, гарант підкреслив, що Китай не хоче втратити Росію.

"Вони живуть з відчуттям, що якщо Росія програє у війні, то це не програш Росії – це перемога США. Тобто для них це не перемога України й не програш Росії. Вони так сприймають ситуацію, що для них це перемога Заходу, західних сил, а вони хочуть знайти баланс. Тому є ось ця історія і це й складність", – пояснив Зеленський.

За словами українського лідера, в телефонній розмові президент Китаю Сі Цзіньпінь запевнив його, що Китай підтримує територіальну цілісність України.

Ми розмовляли з китайським лідером телефоном й ми порушували питання територіальної цілісності, суверенітету. Він мене запевняв, що це не обговорюється і безумовно вони підтримують нашу територіальну цілісність. Вони підтримують, а як будуть діяти, ми зможемо побачити. Принаймні я хотів би побачити. Тому я хотів залучення Китаю до Саміту миру,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що це важливо, щоб глобальні гравці, навіть якщо вони бачать світ по-іншому, важливо працювати над тим, щоб їх залучити, оскільки вони мають вплив. "Будь-який: оборонний – на рівні торгівлі зброєю, десь – економічний. Вони мають вплив на Росію. І що більше таких країн з нашого боку – з боку закінчення війни, – то більше доведеться Росії зважати також", – підкреслив гарант.

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