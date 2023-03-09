Зеленський провів термінову нараду через масований обстріл України
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо масованої ракетної атаки України 9 березня. Російський ворог завдав значних пошкоджень у багатьох областях.
На нараді були присутні СБУ, Генштаб, українська розвідка та інші важливі особи. Нагадаємо, що ворог здійснив 81 пуск ракет по нашій державі.
Важливо Пошкоджено енергооб'єкт, частина киян без тепла: нові деталі ранкової атаки столиці
Зеленський провів термінову нараду
Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду,
– розповів український президент.
За словами Зеленського, сьогоднішнім обстрілом ворог атакував:
- Дніпропетровську,
- Житомирську,
- Кіровоградську,
- Харківську,
- Сумську,
- Вінницьку,
- Львівську,
- Івано-Франківську,
- Одеську,
- Запорізьку області,
- місто Київ.
Наш лідер наголосив, що в Україні необхідно забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали.
"Дякую нашим силам ППО за вагому роботу, за захист наших людей! Попри тисячі російських атак, ми всі разом забезпечимо незламність України. Працюємо. Переможемо!" – додав Зеленський.
Наслідки прильотів в Україні / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Масований обстріл України 9 березня
- Валерій Залужний розповів, що Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.
- Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
- У Голосіївському районі Києва є влучання в об’єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували.
- Також ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали.
- У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Кількість загиблих зросла до п'яти.
- До речі, нічна атака по Україні не вивела з ладу енергосистему, розповіли в Укренерго. Наразі є пошкодження теплових станцій і підстанцій, а в кількох областях фіксуються проблеми зі світлом. Над відновленням електропостачання працюють відповідні служби.
- Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення.