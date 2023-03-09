Зеленський провів термінову нараду через масований обстріл України

Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо масованої ракетної атаки України 9 березня. Російський ворог завдав значних пошкоджень у багатьох областях.

На нараді були присутні СБУ, Генштаб, українська розвідка та інші важливі особи. Нагадаємо, що ворог здійснив 81 пуск ракет по нашій державі.

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Зеленський провів термінову нараду

Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду,

– розповів український президент.

За словами Зеленського, сьогоднішнім обстрілом ворог атакував:

Дніпропетровську,

Житомирську,

Кіровоградську,

Харківську,

Сумську,

Вінницьку,

Львівську,

Івано-Франківську,

Одеську,

Запорізьку області,

місто Київ.

Наш лідер наголосив, що в Україні необхідно забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали.

"Дякую нашим силам ППО за вагому роботу, за захист наших людей! Попри тисячі російських атак, ми всі разом забезпечимо незламність України. Працюємо. Переможемо!" – додав Зеленський.

Наслідки прильотів в Україні / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Масований обстріл України 9 березня