Зеленський провів велику нараду із Залужним, Будановим, Даніловим та Монастирським

В Офісі Президента 22 серпня пройшла велика нарада із керівниками основних силових відомств. На ній, зокрема, були глава МВС, очільник ГУР, головнокомандувач ЗСУ та секретар РНБО

Зустріч із представниками сектору оборони й безпеки була потрібна для обговорення одразу кількох питань. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за цей день.

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Що Зеленський обговорював із силовиками

Очільник України пояснив, що попереду в нас важливий тиждень. Протягом нього будуть не лише головні державні свята, а й багато дипломатичних та інших подій.

Були Залужний, Монастирський, Данілов, Буданов та інші. Ключові питання – це, звичайно, ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв'язку зі святковими днями й важливими політичними подіями цього тижня – зустрічами, переговорами,

– сказав глава держави.

Зокрема, вже триває фінальний етап підготовки до Кримської Платформи. Вона є вкрай важливою для обговорення варіантів звільнення півострова та захисту прав людини на ньому. "Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж торік, – і за складом учасників, і за тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи – завтра озвучимо всі деталі", – підсумував президент.

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