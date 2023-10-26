Зеленський провів військовий кабінет у спеціальному форматі: слухали командувачів на місцях

26 жовтня Володимир Зеленський провів військовий кабінет у спеціальному форматі. Глава держави розповів, хто брав у ньому участь та що обговорювали.

Деталями проведення військового кабінету у спеціальному форматі Володимир Зеленський поділився у своєму телеграмі. За його словами, під час нього очно були присутні усі командувачі на місцях.

Читайте також Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії

Що відомо про військовий кабінет у спеціальному форматі

На ньому були присутні:

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський;

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський;

Заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Андрій Гнатов;

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едуард Москальов;

Командувач морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Юрій Содоль.

(Слухали – 24 Канал) Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми,

– зазначив президент.

Крім того, були доповіді від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Рустема Умєрова, начальника ГУР МО Кирила Буданова та глави СБУ Василя Малюка.

Обговорювали план подальших дій із конкретними термінами та розрахунками, підкріплений постачанням від партнерів України, а також власного виробництва. Крім того, йшлося про нарощування спроможностей ОПК нашої держави.

Узгодили позиції. Рухаємося далі,

– підкреслив він.

Україна готує відповіді ворогам

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що цього року наша держава не лише захищатиметься від російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна ще й готує відповідь. У РНБО прокоментували заяву президента.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, якщо окупанти продовжать бити по енергетичній інфраструктурі України, то вони отримають здачу.

Президент тримає руку на пульсі. Є чітке розуміння, що ворог не залишиться непокараним, якщо й він надалі це продовжуватиме (атаки на енергетичний сектор – 24 Канал). Ми на все маємо відповідати. Причому наша відповідь буде дуже потужною. Коли ви це побачите, то зрозумієте, про що йде мова,

– наголосив Данілов.

Звернімо увагу, що Володимир Зеленський додав, що окупанти чудово розуміють, що їхні дії не залишаться безкарними. Відтак, від "помсти" намагаються врятувати свою авіацію та флот. Задля цього літаки та судна ворог переміщує якомога далі від кордонів з Україною.