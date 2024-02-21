Говорили про найголовніше, – у "Слузі народу" озвучили деталі зустрічі із Зеленським

21 лютого Володимир Зеленський вперше за два роки провів зустріч із фракцією "Слуга народу". Давид Арахамія розповів, про що говорили.

Ще вчора стало відомо про намір президента зустрітися зі своїми соратниками по партії. Голова фракції "Слуга Народу" у Раді Давид Арамахія зазначив, що насправді ця подія була запланована ще на кінець минулого року, втім графік Зеленського дозволив провести її лише сьогодні.

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Роботи багато

За словами нардепа, мета зустрічі полягала "у синхронізації усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи".

Він наголосив, що вона не була якоюсь новою. До повномасштабного вторгнення "Слуга народу" щороку проводила такі стратегічні сесії.

Цього разу головною темою засідання стало питання перемоги, а саме, як її досягнути. Арахамія зазначив, що передусім говорили про ситуацію на фронті, економіки, допомогу від союзників та збереження єдності в суспільстві.

Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги,

– заявив Арахамія.

Зеленський планує провести велику конференцію

В Офісі президента заявили, що президент у неділю, 25 лютого, планує провести велику конферецію. У ній візьмуть участь всі представники військового-політичного керівництва України. Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, це буде "чесна розмова" про те, як і куди Україна планує рухатися у 2024 році.

Прессекретар зазначив, що мова піде й про майбутній розвиток армії, запровадження сучасних технологій, вступ до ЄС та НАТО.

Потім за результами цієї зустрічі Зеленський проведе свою пресконференцію.