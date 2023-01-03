Залужний та Буданов доповіли Зеленському про ситуацію на фронті та ймовірні плани Росії

Президент України провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Воно відбулося у вівторок, 3 січня. На засіданні заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ та очільника ГУР.

Президенту доповіли про ситуацію на фронті та ймовірні плани держави-агресора. Про це інформує 24 Канал.

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Про що говорили на засіданні Ставки

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період доповів очільник української розвідки Кирило Буданов.

Також на засіданні ще раз опрацювали питання забезпечення нашої армії технікою та боєприпасами. Окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги. Слава Україні,

– підкреслив президент.

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Росія не планує завершувати війну проти України

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія не планує завершувати війну проти України. Ба більше, країна-терорист буде намагатися проводити нові наступи на фронті. Про це розповів представник ГУР Андрій Черняк.

"Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з Півночі або Сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", – підкреслив Черняк.