Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом

Дональд Трамп оголошував, що планує провести телефонний дзвінок із Володимиром Зеленським. Вже ввечері 8 травня президенти України та США зідзвонилися одне з одним.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

До теми Зеленський поспілкувався з Урсулою фон дер Ляєн та Мерцом: деталі розмов

Що відомо про розмову Зеленського та Трампа

Сергій Никифоров розповів, що президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом Дональдом Трампом.

Прессекретар українського лідера зазначив, що всі подробиці розмови повідомлять за її результатами.

До слова, раніше Дональд Трамп на зустрічі Білого дому 8 травня заявив, що поговорить з Володимиром Зеленським телефоном. Тематика розмови стосуватиметься, зокрема й угоди про корисні копалини, яку підписали наші держави та яку ратифікувала Верховна Рада.

Раніше Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали живу зустріч 26 квітня. Це сталося у день церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

За підсумками розмови Володимир Зеленський заявив, що це була найкраща розмова з усіх. Український та американський лідери мали коротку розмову, тривалістю всього у 15 хвилин, але найпредметнішу.

Дональд Трамп, коментуючи цю ж розмову, зазначив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була "моментом розради". Загалом політикам вдалося обговорити захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, а також надійний та тривалий мир, щоб запобігти повторенню війни в нашій державі з боку агресора.