Зеленський та Путін прийняли запрошення на саміт G20, – Bloomberg

Президенти Росії та України прийняли запрошення від Індонезії, яка нині є головою G20 на великий саміт у листопаді.

Зеленського та Путіна запросили на саміт G20

Президент Індонезії Джоко Відодо зазначив, що пандемія та війна в Україні впливають на відновлення світової економіки, і саме тому запросив Путіна і Зеленського на саміт особисто під час телефонних розмов з президентами.

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Президента Індонезії також зазначив, що висловив надію українському президенту на те, що "війну можна скоро закінчити, а мирні рішення можна знайти шляхом переговорів".

Чи поїде Зеленський на саміт

SKY news з посиланням на високопоставленого українського урядовця пише, що присутність Зеленського на саміті "в основному залежатиме від ситуації на полі бою".

Досі Путін відмовлявся від зустрічі з Зеленським. Переговори про тимчасове припинення вогню не мають суттєвого успіху.

Що відомо про саміт G20

Саміт G20 відбудеться у листопаді 2022 року, цьогоріч його приймає Індонезія.

Україна не є членом G20, але голови мають право запрошувати країни-гостей.

США та деякі союзники тиснули на Індонезію, щоб вона надіслала запрошення Україні. Водночас були розчаровані відмовою виключити зі списку Путіна.

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