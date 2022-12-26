Перемога наближається як свято, – Давидюк пояснив різдвяні обкладинки The Week

У виданні The Week зробили різдвяні карикатури із найвпливовішими людьми 2022 року. Як в американському, так і в британському варіантах є і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Владімір Путін.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, карикатуристи та фотографи – це одні з найкращих політологів. Вони вміють чітко пояснити картинку світу в дуже цікавих форматах.

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Американська версія The Week / The Week

Це багаття, яке навколо Байдена… В американській традиції воно десь так і виглядає. Це – полум'я енергії країни та світу. Подивіться, хто знаходиться поближче. Як казав кіношний герой Кевіна Спейсі: "Влада – це як нерухомість. Важливо, де ти перебуваєш". Дивіться, хто біля Байдена, хто на 2-3 лінії, а хто міряє корону,

– зазначив Давидюк.

Ще не перемога, але вона наближається

Британська версія обкладинки дещо інша. Тут найвпливовіші люди сидять за спільною вечерею, а головний невдаха – Путін – намагається знищити український сніговик. Хоч він його трохи пошкодив, але в реальності нічого йому не вдасться.

Британська обкладинка The Week / The Week

Як наголосив Давидюк, український прапор розмістили біля королеви Єлизавети II, а Зеленський сидить між двома колишнім та теперішнім прем'єрами Великої Британії. Це – позитивна конотація, адже по ліву руку на майже тій же відстані королівська родина.

Перемога наближається як свято – Давидюк: дивіться відео

Загалом Британія дуже дружньо прийняла Україну з початку повномасштабної війни. Це були теплі обійми з багатьма важливими політичними та фінансовими рішеннями; зброєю, дипломатією та й загалом "генерацією правильних рішень та поведінки".

Давидюк також звернув увагу на заяву віцепрезидента Європейської комісії Франса Тіммерманса, який порівняв наявну ситуацію у війні в Україні з моментом у Другій світовій.

Він зробив гарну заяву, що Путін зараз в позиції 1943 року. Коли зрозуміло, що перемога, але ще не 1945 рік. Її треба добити. Десь на цій картинці зрозуміло, що всі об'єдналися навколо України. Але ще не перемога, ще рано святкувати, але відчуття є. Вона наближається як свято,

– розповів Давидюк.

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