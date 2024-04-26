"Вони знають, як перемогти": Зеленський заявив, що Україна формує нові бригади

Вдень, 26 квітня, український президент Володимир Зеленський звернувся до учасників Контактної групи з питань оборони України. На зустрічі "Рамштайн" він заявив, що Україна формує нові бригади.

Нагадаємо, що станом на зараз проходить 21-ше засідання у форматі Рамштайн. У Міноборони казали, що головними темами засідання будуть постачання зброї, снарядів, насамперед 155-міліметрових, і ракет ATACMS.

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"Вони мають перемогти"

Український лідер під час зустрічі "Рамштайн" звернувся до союзників та попросив їх приділяти якомога більше уваги виробництву зброї на території своїх країн і, зокрема, в рамках спільних з Україною проєктів. Це необхідно для того, аби збільшувати оборонний потенціал.

Зараз ми формуємо нові бригади для посилення позицій. Їм необхідна підтримка, як і бригадам, які вже перебувають на фронті,

– сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що навіть найкращі бійці не можуть змінити хід війни без достатньої кількості зброї. Тому, нашій державі терміново потрібне додаткове озброєння.

"Вони знають, як перемогти. Вони мають перемогти. Але українським захисникам потрібна ваша своєчасна підтримка в достатній кількості – саме те, що потрібно було б вам, якби ви були солдатами на цій війні", – наголосив він.

Що обговорювали на минулому засіданні союзників