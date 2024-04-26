"Вони знають, як перемогти": Зеленський заявив, що Україна формує нові бригади
Джерело:Department of Defense
Вдень, 26 квітня, український президент Володимир Зеленський звернувся до учасників Контактної групи з питань оборони України. На зустрічі "Рамштайн" він заявив, що Україна формує нові бригади.
Нагадаємо, що станом на зараз проходить 21-ше засідання у форматі Рамштайн. У Міноборони казали, що головними темами засідання будуть постачання зброї, снарядів, насамперед 155-міліметрових, і ракет ATACMS.
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"Вони мають перемогти"
Український лідер під час зустрічі "Рамштайн" звернувся до союзників та попросив їх приділяти якомога більше уваги виробництву зброї на території своїх країн і, зокрема, в рамках спільних з Україною проєктів. Це необхідно для того, аби збільшувати оборонний потенціал.
Зараз ми формуємо нові бригади для посилення позицій. Їм необхідна підтримка, як і бригадам, які вже перебувають на фронті,
– сказав президент.
Володимир Зеленський додав, що навіть найкращі бійці не можуть змінити хід війни без достатньої кількості зброї. Тому, нашій державі терміново потрібне додаткове озброєння.
"Вони знають, як перемогти. Вони мають перемогти. Але українським захисникам потрібна ваша своєчасна підтримка в достатній кількості – саме те, що потрібно було б вам, якби ви були солдатами на цій війні", – наголосив він.
Що обговорювали на минулому засіданні союзників
- Ллойд Остін також на засіданні "Рамштайну", яке пройшло 19 березня, зазначив, що Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла Росії у повномасштабній війні. Водночас глава Пентагону визнав, що умови, у яких наші захисники ведуть боротьбу проти агресора є надзвичайно складними.
- Міністр оборони США також зауважив, що Україна може зупинити Путіна, однак Захід має це забезпечити. Американський посадовець підкреслив, що військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.
- Варто зазначити, що Напередодні зустрічі "Рамштайн" джерела повідомили Reuters, що міністр оборони США Ллойд Остін виступить перед європейськими союзниками на засіданні Контактної групи. Як повідомляється, Остін підкреслить незмінну відданість адміністрації Байдена підтримці України, попри те, що у Вашингтона фактично закінчилися гроші для підтримки нашої держави