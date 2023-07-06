У Болгарії назвали причину непідтримки України: Зеленський різко відповів
Володимир Зеленський назвав причину, через яку президент Болгарії не підтримує Україну у військовому плані. Це сталося через те, що болгарський очільник буцімто боїться, що в його армії не залишиться зброї
Президент України під час пресконференції з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ різко зазначив, що така причина не є достатньо обґрунтованою. Він наголосив, що зброї будь-якої європейської країни, зокрема Болгарії, не вистачить, щоб протидіяти Росії, передає 24 Канал.
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Зеленський різко висловився щодо причини непідтримки
Під час свого візиту до Болгарії Зеленський також зустрівся з президентом країни Руменом Радєвим. Під час цієї зустрічі українському очільнику назвали причину, через яку країна не підтримує нашу державу у військовому плані.
Він, як головнокомандувач, не може дійсно допустити, щоби було зменшення зброї у його армії. І тому, це причина непідтримки нас,
– підкреслив Зеленський.
На таку причину президент України різко відповів, що якщо українська армія ляже, а Росія піде далі, то в болгарської армії не вистачить зброї, щоб протистояти цій загрозі. За словами Зеленського цієї зброї у Росії буде в пʼять разів більше.
Зеленський різко відповів про причину непідтримки нашої країни Болгарією / Відео з телеграм-каналу "Факти ICTV"
"Я не принижую армію Болгарії, я просто кажу (що зброї не вистачить для протистояння – 24 Канал). Росія –нащадок всієї тієї артилерії, снарядів, старих танків тощо, зі всього Радянського Союзу. І тому це складно просто боротися з цими запасами. ", – розповів глава держави.
Зеленський також зазначив, що деякі держави, такі як країни Балтії чи Польща почали надавати всю наявну допомогу, бо розуміють, що в самих них цієї зброї не вистачить для боротьби проти країни-агресорки. Президент України також різко відповів щодо кількості снарядів, яку нам надала Болгарія.
Тому ця логіка не працює. Ми говоримо про цифри цієї допомоги і я радий тому, що ми беремо, але нам це на 5 днів (кількості снарядів, яку надала Болгарія – 24 Канал). Розумієте, що це за війна, що це за апетит,
– зауважив він.
Наостанок він наголосив, що наша армія воює, бо хоче відновити мирне та спокійне життя. Саме тому українці і просять про допомогу весь світ.
Зеленський здійснив візит у Болгарію
- Володимир Зеленський 6 липня прибув з офіційний візитом у Болгарію. Українського очільника запросив прем'єр-міністр країни Ніколай Денков.
- Основною метою візиту в Болгарію було обговорення євроатлантичної підтримки, саміту у Вільнюсі, а також військової допомоги нашої держави. Крім того, Зеленський зустрівся і з президентом Болгарії.
- Зрештою стало відомо, що Болгарія підписала декларацію про підтримку вступу нашої країни в НАТО. Таким чином уже 22 країною, яка це зробила.