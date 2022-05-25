Зеленський різко відповів на пропозиції Кіссинджера віддати Росії шматок України
25 травня 2022 , 23:41Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський різко відповів ексдержсекретарю США Генрі Кіссинджеру. Той запропонував Україні поступитися своїми територіями.
Зеленський наголосив: таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й. Політик нібито думає, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені.
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Український лідер нагадав, що в реальному 1938 році, коли родина Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, тож він все чудово розумів.
І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними,
– наголосив Зеленський.