Хочуть боротися всередині України, а не за неї – Зеленський про тих, хто хоче виборів

Під час свого виступу у Верховній Раді Володимир Зеленський представив План стійкості з десяти пунктів. Виступ президента був присвячений різним питанням, у тому числі можливості проведення виборів у війну.

Власне, саме єдність суспільства під час війни є одним із пунктів Плану стійкості. Деталі передає 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського.

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Виборів під час війни не буде

Ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто у світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас, в Україні, є деякі люди, які, може, зголодніли до влади настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як у телестудіях. Це згубно для України,

– висловився президент.

За його словами, спершу наша держава потребує справедливого миру, а вже потім українці проведуть справедливі вибори.

"Потрібно уміти ставити спільний інтерес вище, ніж будь-які особисті бажання", – підсумував гарант.

Цікаво! Також цього дня, у тисячний день повномасштабної війни, Зеленський підтвердив, що Київ має далекобійні можливості, як-от ATACMS і "довгі Нептуни".