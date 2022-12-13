"НАТО ще не під'їхало": Зеленський висміяв російську пропаганду в анекдоті про одеських євреїв
Джерело:Netflix
Нещодавно Володимир Зеленський став героєм спецвипуску шоу Netflix з Девідом Леттерманом. Під час розмови з ним президент України розповів анекдот про війну проти Росії.
Напередодні у мережі з'явився свіжий випуск шоу "Мій наступний гість не потребує представлення". Цього разу його героєм став Володимир Зеленський, який поспілкувався з Девідом Леттерманом про війну та те, що допомагає кожному українцеві впоратися з труднощами. Не минулося, ясна річ, без анекдотів.
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Почуття гумору дуже важливе, – Зеленський
Президент зауважив, що в українців зараз не так уже й багато моментів, коли на обличчях з'являється усмішка. Водночас він зауважив, що "почуття гумору – воно дуже важливе, щоб не збожеволіти".
А й правда, навіть у найстрашніші моменти українці жартують та намагаються бодай якось розрядити напругу, яка витає у повітрі. Тож не дивно, що те ж відключення світла породило шалену кількість мемів.
Розмовляючи з Леттерманом, Зеленський запропонував йому послухати актуальний анекдот. Ясна річ, що ведучий не відмовився, адже послухати жарт можна було з уст президента, у котрого минуле коміка.
Отже: "Зустрічаються два одесити, два одеські євреї. Один одному каже:
- – Ну що? Як там ситуація? Що там кажуть?
- – Ну, що кажуть… Кажуть, що війна.
- – Що за війна?
- – Росія воює з НАТО.
- – Що, серйозно?
- – Так, так, війна. Росія бореться з НАТО.
- – І що, як там?
- – Ну, як там… 70 тисяч російських військових вбито. Витратили майже всі ракети. Багато техніки поламано, підірвано. Така ситуація.
- – А що НАТО?
- – А що НАТО? НАТО ще не під'їхало.
У цьому анекдоті, як то кажуть, лише доля жарту. Адже по факту він демонструє реалії. Упродовж понад 9 місяців українські військові мужньо протистоять Росії. Тим часом у Кремлі продовжують розповідати байки про війська НАТО на території нашої країни та те, що вони неодмінно підуть на Москву.
Чи може НАТО вступити у війну
- Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що ситуація в Україні може вийти з-під контролю. І в такому випадку НАТО може вступити у війну проти Росії.
- Водночас, припускає військовий експерт Петро Черник, відповідна заява не означає, що Альянс прагне воювати з Росією. Це радше попередження для Кремля, що такий сценарій можливий. Тож Путіну та його посіпакам доведеться двічі, а то й тричі подумати.
- Тим часом США розгорнуть авіаційні й артилерійські підрозділи у Латвії. Відомо, що у цій країні вони перебуватимуть на постійній основі. Відповідне рішення ухвалили на фоні війни, яку Росія розв'язала проти України.