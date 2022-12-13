"НАТО ще не під'їхало": Зеленський висміяв російську пропаганду в анекдоті про одеських євреїв

Нещодавно Володимир Зеленський став героєм спецвипуску шоу Netflix з Девідом Леттерманом. Під час розмови з ним президент України розповів анекдот про війну проти Росії.

Напередодні у мережі з'явився свіжий випуск шоу "Мій наступний гість не потребує представлення". Цього разу його героєм став Володимир Зеленський, який поспілкувався з Девідом Леттерманом про війну та те, що допомагає кожному українцеві впоратися з труднощами. Не минулося, ясна річ, без анекдотів.

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Почуття гумору дуже важливе, – Зеленський

Президент зауважив, що в українців зараз не так уже й багато моментів, коли на обличчях з'являється усмішка. Водночас він зауважив, що "почуття гумору – воно дуже важливе, щоб не збожеволіти".

А й правда, навіть у найстрашніші моменти українці жартують та намагаються бодай якось розрядити напругу, яка витає у повітрі. Тож не дивно, що те ж відключення світла породило шалену кількість мемів.

Розмовляючи з Леттерманом, Зеленський запропонував йому послухати актуальний анекдот. Ясна річ, що ведучий не відмовився, адже послухати жарт можна було з уст президента, у котрого минуле коміка.

Отже: "Зустрічаються два одесити, два одеські євреї. Один одному каже:

– Ну що? Як там ситуація? Що там кажуть?

– Ну, що кажуть… Кажуть, що війна.

– Що за війна?

– Росія воює з НАТО.

– Що, серйозно?

– Так, так, війна. Росія бореться з НАТО.

– І що, як там?

– Ну, як там… 70 тисяч російських військових вбито. Витратили майже всі ракети. Багато техніки поламано, підірвано. Така ситуація.

– А що НАТО?

– А що НАТО? НАТО ще не під'їхало.

У цьому анекдоті, як то кажуть, лише доля жарту. Адже по факту він демонструє реалії. Упродовж понад 9 місяців українські військові мужньо протистоять Росії. Тим часом у Кремлі продовжують розповідати байки про війська НАТО на території нашої країни та те, що вони неодмінно підуть на Москву.

Чи може НАТО вступити у війну