Так можна жити, — Зеленський про те, чи готова Україна до тривалої війни з Росією

Війна Росії проти України триває вже півтора роки і невідомо, коли вона закінчиться. Володимир Зеленський проаналізував, чи готова наша держава протистояти агресору тривалий період.

Глава України заявив, що Україна може воювати довго за однієї умови. Якщо ця війна буде, як в Ізраїлі, тобто з мінімальними людськими втратами.

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Так можна жити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести війну тривалий період часу, однак потрібно зважати на те, "яка це війна".

Він наголосив, що Ізраїль воює вже дуже довго, тому вести тривалу війну можливо.

Ми готові воювати довго, не втрачаючи людей. Потрібно мінімізувати жертви. Можна так жити,

— сказав президент.

Водночас на питання про те, чи має війна перекинутися на ворожу територію, він нагадав, що для України подібний сценарій – це ризик.

"Я вважаю, що це — великий ризик, що ми точно залишимось самі", – підсумував Зеленський.

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