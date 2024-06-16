Зеленський розповів, коли в Україну прибудуть F-16 від Данії

Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії зустрівся з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

Саме Копенгаґен має надати Україні перші літаки. Винищувачі наша країна має отримати вже влітку 2024 року.

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Що відомо про F-16 від Данії

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії говорили про:

затвердження переговорної рамки,

початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом,

– заявив Володимир Зеленський.

Він також подякував Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації формули миру.

Що відомо про перші F-16 для України