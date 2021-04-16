Я подзвонив – мені не відповіли, – Зеленський про дзвінок Путіну

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Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що після трагедії під Шумами спробував зателефонувати керівнику Кремля Путіну. Однак розмови не було, бо країна-агресор не підтвердила запит на дзвінок.

Джерело:

Офіс Президента

Глава нашої держави зазначив, що такими діями Росія відповіла на запитання, чи хоче закінчити війну. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Figaro.

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Володимир Зеленський розповів, що звернувся до очільника Офісу Президента Андрія Єрмака з проханням зв'язатися з Путіним.

Я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю. Це, до речі, показник. Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив – мені не відповіли. На сьогодні така відповідь,
– сказав президент.

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Зеленський – не той, кого очікував Путін

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не знає, що Путін про нього думає. Водночас він впевнений, що "не той, кого очікував керівник Кремля".

Я представляю Україну, і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну. І я це кореспондую на себе. Я – президент незалежної країни, я її представляю,
– підсумував глава держави.

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