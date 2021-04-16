Я подзвонив – мені не відповіли, – Зеленський про дзвінок Путіну

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що після трагедії під Шумами спробував зателефонувати керівнику Кремля Путіну. Однак розмови не було, бо країна-агресор не підтвердила запит на дзвінок.

Глава нашої держави зазначив, що такими діями Росія відповіла на запитання, чи хоче закінчити війну. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Figaro.

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Володимир Зеленський розповів, що звернувся до очільника Офісу Президента Андрія Єрмака з проханням зв'язатися з Путіним.

Я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю. Це, до речі, показник. Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив – мені не відповіли. На сьогодні така відповідь,

– сказав президент.

Обстріл українських захисників під Шумами: головне

26 березня у районі населеного пункту Шуми проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції українських захисників. Унаслідок цього 4 бійців ЗСУ загинули, ще 2 – отримали поранення.

На жаль, евакуювати поранених воїнів та забрати тіла загиблих героїв українська сторона змогла не відразу. Лише після тривалих перемовин за участю ОБСЄ це таки вдалося зробити.

Президент Зеленський після трагічної події оголосив, що проведе розмови з усіма лідерами нормандської четвірки. Він також додав, що "ціна війни, на жаль, – життя наших людей, мужніх і нескорених".

Зеленський – не той, кого очікував Путін

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не знає, що Путін про нього думає. Водночас він впевнений, що "не той, кого очікував керівник Кремля".

Я представляю Україну, і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну. І я це кореспондую на себе. Я – президент незалежної країни, я її представляю,

– підсумував глава держави.

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