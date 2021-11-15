Зеленський розповів про те, як покращилася ситуація із коронавірусом

15 листопада 2021 , 20:06
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський записав звернення, у якому розповів, як покращилася ситуація із коронавірусом. Також президент окреслив основні "хороші новини".

Зокрема Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки. Відповідне відео президент оприлюднив у фейсбуці 15 листопада.

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