Зеленський розповів про те, як покращилася ситуація із коронавірусом
15 листопада 2021 , 20:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський записав звернення, у якому розповів, як покращилася ситуація із коронавірусом. Також президент окреслив основні "хороші новини".
Зокрема Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки. Відповідне відео президент оприлюднив у фейсбуці 15 листопада.
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