Надійшла перша партія бронетехніки: Зеленський розповів про допомогу від Греції

Президент Зеленський у вечірньому зверненні згадав про візит своєї грецької колеги Катерини Сакелларопулу. До речі, Україна отримала від Греції першу партію бронетехніки.

Ключовий сенс візиту – саме оборонний. Президент відзначив, що бронетехніка украй необхідна нам зараз.

До речі Зеленський у зверненні озвучив першочергове національне завдання українців

Зеленський розповів, що з президенткою Греції говорили про оборонну співпрацю, посилення санкцій проти Росії, підготовку спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України.

До речі, Сакелларопулу під час візиту заявила про підтримку членства України в ЄС та трибуналу проти Росії.

Грецію запросять відбудовувати Україну

Серед інших тем була відбудова України. Зеленський відзначив, що для Греції все це – особлива тематика. Спільнота українських греків традиційно живе на Півдні України, у багатьох містах і селах, значна частина яких дуже постраждала від російських ударів.

Багато греків жили в Маріуполі, в районі Маріуполя... Сподіваюся на активну підтримку Грецією наших зусиль для притягнення всіх російських убивць і катів до законної відповідальності за те, що вони наробили проти наших людей,

– наголосив глава держави.

Він додав, коли ми повернемо український прапор в усі міста й села Півдня, то грецькі компанії та фахівців запросять взяти участь у відновленні нормального життя в цій частині України.

Дивіться більше – звернення Зеленського за 3 листопада: відео