Китай пообіцяв не постачати Росії зброю: Зеленський відповів, чи вірить у це

Зеленський в інтерв'ю висловився про можливе постачання Китаєм зброї. Він підкреслив: якщо так станеться, це означатиме, що КНР поставила знак рівності між собою та Іраном і Північною Кореєю.

Кілька днів тому Зеленський заявив, що говорив із Сі телефоном і той пообіцяв не постачати Росії зброю. Тому журналісти італійського телеканалу Sky TG24 вирішили уточнити, чи довіряє президент України китайському колезі.

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Чи вірить Зеленський, що Китай дотримається слова і не буде постачати зброю окупантам

Ми живемо і боремось. Я вважаю, що лідер нації – неважливо, велика чи мала це країна – є обличчям свого народу. Якщо мені лідер Китаю каже, що не буде продавати і передавати зброю Росії, то я намагаюся довіряти цим словам,

– сказав президент.

Водночас він наголосив: якщо КНР вирішить долучитися до постачання росіянам зброї, як це роблять Іран і КНДР, це стане трагедією. Саме вказані країни щедро постачають росіян, передаючи їм дрони, ракети, артилерійські боєприпаси. І все це летить на українців, щодня убиваючи їх.

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Які зараз стосунки між Україною та КНР

Відомо, що Китай відмовився брати участь у Саміті миру. На конференції "Діалог Шангрі-Ла", яка відбулася у Сінгапурі, Зеленський гостро розкритикував Китай. І його критика вдарила по позиції Китаю, як стверджують політологи.

Китай не очікував появи Зеленського на Шангрі-Ла, бо звик панувати в регіоні. А ще КНР дедалі сильніше посилює свої провокації проти філіппінських островів, тож візит президента України став ніби сигналом: жертви агресора об'єднуються.

До того ж Зеленський назвав усе своїми іменами, сказавши, що Китай підважує світопорядок і підтримка агресора Піднебесною тільки сприяє продовженню війни. Також ця країна постачає Росії деталі зброї.