Зеленський розповів, що Росія зараз починає думати, як забрати тіла своїх загиблих солдатів

Цінність людського життя – це не те, що стоїть в пріоритеті Росії. Вони вбивають мирних мешканців Україні та нехтують тілами своїх загиблих.

Війна Росії проти України виявилася зовсім не такою, якою її змальовувала російська пропаганда – як так звані журналісти з екранів телевізорів чи в інтернеті, так і офіційні кремлівські глашатаї, на кшталт речника російського міноборони. Там продовжували брехати про те, що серед російської армії "потєрь нєт", а російські військові "не причиняють шкоду цивільному населенню". Реальність виявилася значно жахливішою.

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Та не для російської влади. В кремлі так і не навчилися рахуватися з цінністю людського життя. Про це можуть свідчити, для прикладу, безглузді атаки, коли російські окупанти гинули сотнями за один раз (хоча тут не варто відкидати й мужність та героїзм українських захисників). Та більш показовим в цьому плані є ставлення військового керівництва до своїх загиблих.

З перших днів війни російська армія зазнала чималих втрат. Вони обраховувалися сотнями вбитих щодня. І станом на 21 травня за 86 днів війни вона становить 28850 осіб. Та російські військові не поспішали забирати тіла своїх загиблих. Тож бували випадки, коли вони там лежали на полі бою не один день. Не всі з них могли стати добривом для українських полів.

Не поспішали їх забирати, адже це означало б визнавати їх вбитими, що не вкладалося в заяви про "потєрь нєт". Та все ж згодом перші "вантаж 200" почали відправлятися до Росії.

На різне ставлення до цінності людського життя в цій війні наголосив і президент України Володимир Зеленський під час великого інтерв'ю з нагоди третьої річниці інавгурації.

"Вони зараз вже думають про те, щоб забирати трупи. А коли почалася війна, вони просто робили вигляд, що немає ніяких трупів. Потім, коли почали визнавати, вони брали трішечки. Зараз вони починають думати над тим, щоб забрати", – розповів Володимир Зеленський.

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Хоча Україна з самого початку війни намагалася добитися того, щоб прибрати трупи російських окупантів з української землі. За словами Володимира Зеленського, до цього підклали навіть ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста. При цьому що трупи вже були зібрані у мішки, їх тільки треба було відправити до Росії. Але там відмовлялися.

Відтак, на думку Володимира Зеленського, у цій війні нам треба пам'ятати цінність втрат наших людей, щоб після перемоги нам не запаморочилася голова від успіху.

Відео інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських з нагоди третьої річниці інавгурації