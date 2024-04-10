Зеленський: Шольц сказав, що відсутність постачання Taurus пов'язана з ядерними погрозами Путіна
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Володимир Зеленський розповів, чому Олаф Шольц не погоджується постачати Україні далекобійні ракети Taurus. За словами українського президента, це пов'язано з погрозами Путіна застосувати ядерну зброю.
Президент України сказав, що канцлер Німеччини пояснював йому, чому Берлін не погоджується на постачання ракет Taurus.
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Чому Шольц не погоджується на постачання Україні ракет Taurus
Володимир Зеленський відповів на питання журналіста про те, чи пов'язана позиція Олафа Шольца з ядерними погрозами Владіміра Путіна.
Шольц сказав, що "так воно і є". Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії,
– заявив Зеленський.
Український лідер також пояснив, що Київ та Берлін обговорюють постачання ракет Taurus. Проте це питання "не таке просте".
Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це (ракети Taurus – 24 Канал) найсильніша система озброєнь у Німеччині,
– пояснив президент України.
Зеленський додав, що канцлер не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь. Окрім того, він заявив, що в партнерів України є зброя, яка потрібна країні сьогодні, щоб вижити.
"Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", – сказав Зеленський, маючи на увазі Taurus, ATACMS та F-16.
Яка зброя найбільше потрібна ЗСУ
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що найбільше ЗСУ потрібні далекобійні ракети Taurus, ATACMS та Storm Shadow, а не танки Leopard чи Abrams. За його словами, також необхідні артилерійські снаряди та артилерія.
- На думку фахівця, найбільше українським військовим потрібні ракети Taurus та Storm Shadow, які мають дальність 450 кілометрів. Саме з їх допомогою Україна може вдарити по Кримському мосту.
- Днями очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що далекобійні ракети Taurus значно б полегшили життя українській армії. Зокрема, ці ракети можуть вражати командні центри ворога та інші важливі цілі.