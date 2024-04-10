Зеленський: Шольц сказав, що відсутність постачання Taurus пов'язана з ядерними погрозами Путіна

Володимир Зеленський розповів, чому Олаф Шольц не погоджується постачати Україні далекобійні ракети Taurus. За словами українського президента, це пов'язано з погрозами Путіна застосувати ядерну зброю.

Президент України сказав, що канцлер Німеччини пояснював йому, чому Берлін не погоджується на постачання ракет Taurus.

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Чому Шольц не погоджується на постачання Україні ракет Taurus

Володимир Зеленський відповів на питання журналіста про те, чи пов'язана позиція Олафа Шольца з ядерними погрозами Владіміра Путіна.

Шольц сказав, що "так воно і є". Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії,

– заявив Зеленський.

Український лідер також пояснив, що Київ та Берлін обговорюють постачання ракет Taurus. Проте це питання "не таке просте".

Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це (ракети Taurus – 24 Канал) найсильніша система озброєнь у Німеччині,

– пояснив президент України.

Зеленський додав, що канцлер не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь. Окрім того, він заявив, що в партнерів України є зброя, яка потрібна країні сьогодні, щоб вижити.

"Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", – сказав Зеленський, маючи на увазі Taurus, ATACMS та F-16.

Яка зброя найбільше потрібна ЗСУ