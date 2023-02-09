Як Зеленський переконує Шольца допомагати Україні: президент розповів деталі
Джерело:Der Spiegel
Боротися з неспровокованою агресією Росії та захищати цивілізований світ від подальших посягань країни-агресорки Україні допомагають й західні партнери. Однією з них є Німеччина, відносини з якою бувають непростими.
Ба більше, як підкреслив Президент України, вони мають хвилеподібний характер. Саме тому Україна вимушена постійно переконувати Берлін у необхідності військової допомоги.
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Відносини Києва та Берліна мають хвилеподібний характер
За словами Зеленського, спершу через такий характер взаємодії йому було дуже важко.
Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то підіймаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією,
– сказав він..
Через це Президенту України доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца. Це потрібно, щоб отримувати військову допомогу.
"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас не вистачає ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше", – повідомив в інтерв'ю Володимир Зеленський.
Комунікація має позитивні результати
Попри це з початку повномасштабного вторгнення, за словами Зеленського, відносини та розуміння Берліну та Києва дуже змінилися. Завдяки цьому військові України змогли отримати системи ППО "Ірис-Т", які врятували не одне життя.
Однак згодом Україні довелося докладати нових зусиль, щоб отримати танки німецького виробництва Leopard.
Зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям,
– поділився Зеленський.
Військова допомога від Німеччини: останні новини
- 8 лютого Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. У нього увійдуть зенітні самохідні установки Gepard, автомобілі та декілька десятків генераторів. Також у списку є різна зброя, включно з летальною.
- Також Німеччина передасть Україні не тільки Leopard 2, а й танки Leopard 1. Попередньо мовиться про кількість від 20 до 25 одиниць, частину з яких військові нашої держави отримають цьогоріч.
- Ба більше, німецький оборонний концерн Rheinmetall зараз веде переговори з Україною про можливість постачання надсучасних німецьких танків KF51 Panther. Також компанія не виключає можливість створення заводу з їхнього виробництва в самій Україні.
- Цікаво, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова "перший" Leopard 2 вже в Києві. Його привіз ЗСУ міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А невдовзі Україна отримає й перший батальйон цих танків.