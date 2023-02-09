Як Зеленський переконує Шольца допомагати Україні: президент розповів деталі

Боротися з неспровокованою агресією Росії та захищати цивілізований світ від подальших посягань країни-агресорки Україні допомагають й західні партнери. Однією з них є Німеччина, відносини з якою бувають непростими.

Ба більше, як підкреслив Президент України, вони мають хвилеподібний характер. Саме тому Україна вимушена постійно переконувати Берлін у необхідності військової допомоги.

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Відносини Києва та Берліна мають хвилеподібний характер

За словами Зеленського, спершу через такий характер взаємодії йому було дуже важко.

Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то підіймаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією,

– сказав він..

Через це Президенту України доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца. Це потрібно, щоб отримувати військову допомогу.

"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас не вистачає ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше", – повідомив в інтерв'ю Володимир Зеленський.

Комунікація має позитивні результати

Попри це з початку повномасштабного вторгнення, за словами Зеленського, відносини та розуміння Берліну та Києва дуже змінилися. Завдяки цьому військові України змогли отримати системи ППО "Ірис-Т", які врятували не одне життя.

Однак згодом Україні довелося докладати нових зусиль, щоб отримати танки німецького виробництва Leopard.

Зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям,

– поділився Зеленський.

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