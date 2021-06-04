Емігрують з країни назавжди, – Зеленський розповів, як покарали "злодіїв у законі"

Президент Володимир Зеленський 4 червня розповів про результати запровадження санкцій проти "злодіїв у законі". За словами глави держави, низку злочинців вже видворили з України.

Як змінилася ситуація після рішення РНБО

За 3 тижні вдалося досягти фактичного нульового впливу "злодіїв у законі" на криміногенну ситуацію в Україні. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні після засідання РНБО.

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За 3 тижні 6 злодіям у законі оголосили підозри;

12 – видворили з України;

припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів, третину з них депортували, а решта перебувають під слідством, ще в частини скасували документи на проживання в Україні;

інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу.

Це той випадок коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди,

– запевнив Зеленський.

Дивіться відеозвернення президента:

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