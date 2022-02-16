Зеленський розширив санкції РНБО проти Шарія і Гужви

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розширення санкційного переліку РНБО. Таким чином проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви посилили санкції.

Згідно з указом президента, проти низки людей та компаній посилили санкції. Зокрема, проти Шаріїв та їхнього медіа.

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Проти кого посилили санкції

На три роки розширили санкції проти Анатолія Шарія та його дружини Ольги. Також під розширений перелік санкцій потрапила Алла Бондаренко, Ігор Гужва, Ганна Солнцева, Любов Лукашина.

На такий же термін посилили санкції проти тих, хто співпрацює з окупаційними адміністраціями:

Вадим Ляшенко – працює в "міністерстві" бойовиків на окупованій території Донбасі;

Наталя Коваленко – членкиня так званої "територіальної виборчої комісії" в Криму;

Юлія Рибакова – членкиня "ТВК" в окупованому Криму;

Олександра Осетрова – членкиня "ТВК" в окупованому Криму.

Проти них передбачені наступні заходи:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання ліцензій;

заборона участі у приватизації;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

Також санкції посилили проти інформагентства Шаріїв, ТОВ "Маджері", "Смарт медіамережа", "Ласмак" та компанія ALPHA BRAVO AVIATION LLC.

Санкції проти Шарія

Санкції проти проросійського блогера Анатолія Шарія, його дружини, редактора "Страна.UA". Ігоря Гужви, його ексдружини та інших ввели ще 20 серпня 2021 року.

Того ж дня під санкції потрапив керівник бойовиків на Донбасі Денис Пушилін та одіозний депутат Андрій Деркач.

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