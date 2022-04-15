Зеленський сам попросив Байдена назвати Росію "країною-спонсоркою тероризму", – ЗМІ

Володимир Зеленський попросив Джо Байдена назвати Росію "країною-спонсоркою тероризму". Вважається, що це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США.

За даними американської преси, це звернення надійшло від Президента України під час однієї з телефонних розмов з очільником США. Розмова стосувалась реакції світу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Зеленський попросив Байдена назвати Росію спонсором тероризму

Президент США, за даними преси, сказав Володимиру Зеленському, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена з прямим закликом, щоб Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму, що є однієї з найпотужніших і далекосяжних санкцій в американському арсеналі,

– мовиться у повідомленні.

Така заява президента США може передбачати:

накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією;

заморожування активів Москви в Сполучених Штатах, включаючи нерухомість;

заборону різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

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