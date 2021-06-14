Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його саміту з Путіним

Президент України шкодує, що не матиме змоги зустрітися з президентом США Джо Байденом до 16 червня. Таким чином зустріч Байдена і Путіна відбудеться раніше, ніж зустріч Байдена та Зеленського.

Слова українського президента цитує видання AFP, якому Зеленський нещодавно дав інтерв'ю.

Важливо Росія слабша, ніж здається, а Путін – автократ, – Байден

За даними французького видання, Зеленський зазначив, що шкодує, що не зустрівся з Байденом до саміту з Путіним. Зауважимо, що зустріч президента США та очільника Кремля відбудеться у середу, 16 червня, у Женеві.

ситуація у Білорусі та територіальна цілісність України.

Серед основних тем, які планують обговорити президенти,

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не турбується щодо майбутніх переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна, але дотримується принципової позиції – не сприймати жодних домовленостей, досягнутих за її спиною.

Що ще сказав Зеленський в інтерв'ю

Як пише видання, Володимир Зеленський хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози Росії для України. Зеленський вважає, що США могли б надати й економічну підтримку Україні.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше говорив, що на саміті НАТО не будуть оголошені терміни й дати вступу нових членів.

За його словами, Альянс виходить з того, що Україні й Грузії потрібно зосередитися на реформах і тоді питання приєднання вирішиться сам собою. А поки серед країн-учасниць немає єдиної позиції з приводу надання Україні ПДЧ.