Після масованого ракетного удару Зеленський провів "важливу розмову" з Шольцом

Володимир Зеленський постійно проводить телефонні розмови із світовими політичними лідерами. 31 жовтня поговорив із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Зеленський і Шольц поспілкувались телефоном

Під час розмови Президент України наголосив на масованому ракетному ударі, який було завдано 31 жовтня вранці. Про це Зеленський повідомив у своєму твіттері.

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Провів важливу розмову з канцлером Німеччини @OlafScholz. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною,

– написав Зеленський.

Також додав, що під час розмови вони з Шольцом наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Адже не можна допустити шантажу світу голодом.

Масовий удар по Україні 31 жовтня: коротко

Уранці 31 жовтня російська армія завдала масового удару по Україні. Країна-агресорка атакувала ракетами десять регіонів країни. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

При цьому українські підрозділи ППО збили більшість ракет, якими ворог атакував Україну. Російські терористи випустили по нашій країні 50 ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська. 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.

Але, на жаль, було зафіксовано влучання. Постраждали енергетичні об'єкти у Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Унаслідок цього частина цих регіонів залишилися без електрики, водопостачання та зв'язку.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ця ракетна атака обійшлася Росії у 400 – 600 мільйонів доларів.

Нові пошкодження внаслідок атаки ускладнили ситуацію в енергосистемі України. В Укренерго повідомили, що стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку в усіх регіонах, наразі скасовані. Для ліквідації аварій після ракетних ударів введені локальні обмеження споживачів в межах областей.