Після масованого ракетного удару Зеленський провів "важливу розмову" з Шольцом
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський постійно проводить телефонні розмови із світовими політичними лідерами. 31 жовтня поговорив із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Зеленський і Шольц поспілкувались телефоном
Під час розмови Президент України наголосив на масованому ракетному ударі, який було завдано 31 жовтня вранці. Про це Зеленський повідомив у своєму твіттері.
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Провів важливу розмову з канцлером Німеччини @OlafScholz. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною,
– написав Зеленський.
Також додав, що під час розмови вони з Шольцом наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Адже не можна допустити шантажу світу голодом.
Масовий удар по Україні 31 жовтня: коротко
- Уранці 31 жовтня російська армія завдала масового удару по Україні. Країна-агресорка атакувала ракетами десять регіонів країни. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.
- При цьому українські підрозділи ППО збили більшість ракет, якими ворог атакував Україну. Російські терористи випустили по нашій країні 50 ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська. 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.
- Але, на жаль, було зафіксовано влучання. Постраждали енергетичні об'єкти у Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Унаслідок цього частина цих регіонів залишилися без електрики, водопостачання та зв'язку.
- За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ця ракетна атака обійшлася Росії у 400 – 600 мільйонів доларів.
- Нові пошкодження внаслідок атаки ускладнили ситуацію в енергосистемі України. В Укренерго повідомили, що стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку в усіх регіонах, наразі скасовані. Для ліквідації аварій після ракетних ударів введені локальні обмеження споживачів в межах областей.
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