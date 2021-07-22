Зеленський тимчасово скасував покарання за виїзд з окупованого Донбасу через Росію

Українцям тимчасово дозволили порушувати правила в'їзду та виїзду з тимчасово окупованого Донбасу. Однак для цього потрібні обставини гуманітарного характеру.

Для мешканців окупованих територій скасували штрафи за порушення закону. Відповідний указ 22 липня підписав президент Володимир Зеленський.

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Указ глави держави діятиме під час карантину, а також блокування роботи КПВВ.

Підстави для безкарного порушення закону

Повернення до місця проживання;

возз'єднання сім'ї;

важка хвороба або смерть близьких родичів;

прийняття спадщини;

необхідність забезпечення ліками або проходження лікування важких і хронічних хвороб;

наявність права на проживання в іноземних державах;

виїзд дитини до 16 років у супроводі одного з батьків або законних представників для оформлення документів, що підтверджують громадянство.

Зауважимо, Верховна Рада схвалила відповідний документ ще 29 червня.

Раніше за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України загрожував штраф від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень.При повторному порушенні або при здійсненні його групою людей – від 5,1 тисячі до 8,5 тисячі гривень.