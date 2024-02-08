Зеленський сказав, коли Сирський представить команду

Володимир Зеленський у четвер, 8 лютого, призначив новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. Відсьогодні до керівництва Збройними Силами приступає нова управлінська команда.

У традиційному вечірньому зверненні Президент України повідомив, що вже найближчими днями новопризначений Главком ЗСУ представить нову команду. Український лідер також подякував генералу Валерію Залужному, який у найтяжчі часи очолював захист нашої держави.

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8 лютого стало відомо, що очільник держави назначив Олександра Сирського новим Головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного.

Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, якої ми досягли разом і разом з усіма українськими воїнами, які героїчно витягують цю війну на собі,

– мовив Зеленський.

Як зауважив президент, нині в українській армії є те, що потребує термінових змін.