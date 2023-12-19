Україна не відмовиться від мети повернути території в кордонах 1991 року, – Зеленський
Володимир Зеленський проводить підсумкову конференцію, де відповідає на важливі питання. Зокрема, там торкнулися також можливої зміни стратегії у війні.
Під час пресконференції український лідер відповів на питання, чи може змінитись стратегія нашої держави у війні. за його словами, вона залишиться незмінною, передає 24 Канал.
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Може змінитись тактика
Основна стратегія війни – вихід на адміністративні кордони 1991 року – не зміниться, адже це – наші території.
Може змінитися тактика, після того як врахують результати контрнаступу, це буде зрозуміло до кінця 2023 року
– сказав Зеленський.
За словами Зеленського, тоді ми зможемо отримати розуміння того, що буде далі та якими мають бути наступні кроки.Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.
Питання журналіста було пов'язане із тим, що станом на зараз суттєві успіхи на фронті відсутні. Також його запитали, чи не хоче він змінити військове керівництво.