Що означають слова Зеленського про перехід у нову фазу війни: у ЦПД пояснили

У Центрі протидії дезінформації опублікували пояснення щодо фрази Зеленського про те, що Україна перейшла в нову фазу війни. Там підкреслили: бойові дії продовжаться, але тактика зміниться. Зокрема, побільшає роль дронів і протитанкових комплексів, а ще важливими будуть дії малими групами.

Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press 1 грудня сказав, що війна в Україні перейшла в нову фазу. "Зима в цілому – це нова фаза війни", – уточнив він.

Дивіться також Маємо зробити дві речі: Зеленський пояснив, якою має бути наступна стадія війни

Про що йдеться

Узимку 2023–2024 року Україні треба і тримати лінію фронту, і захищати цивільні території. Улітку Сили оборони домоглися територіальних успіхів – і це при тому, що воювали з краще озброєним та укріпленим противником. Та наша держава не досягла всього, що планувала.

Україні не вистачило сил. Президент це пов'язує з тим, що Україна не отримала від союзників усього необхідного озброєння, а обмеження в чисельності Збройних сил не дали змоги швидко перейти в наступ,

– пишуть у ЦПД.

Дивіться також Багнюка, миші та активність артилерії: в ISW проаналізували, як погода впливає на бойові дії

Як погода впливає на фронт

Зима несе значні зміни для бійців:

Через дощі та мокрий сніг сильно знижується прохідність бронетехніки. Саме колісна бронетехніка є значною частиною військової техніки Сил оборони. Це, наприклад, французькі AMX-10, австралійські Bushmaster PMV, американські Humvee тощо.

Пілотам теж стає складніше взимку, адже погано видно через високу хмарність і опади. У цей час простіше втратити БпЛА, бо вони також погано бачать узимку.

Потерпають і артилеристи: внаслідок підмерзання пороху зменшується дальність стрільби, а гармати стають значно менш маневреними.

У холоди піхотинці не можуть розпалювати відкритий вогонь, бо дим добре видно завдяки FPV-дронам.

Путін хоче козирнути "перемогами" на фронті під час виборів

У 2024 році в Росії пройдуть вибори президента. Путін, звісно, хоче залишитися в кріслі, та для цього йому потрібно продемонструвати свою ефективність у веденні війни проти України.

"У зимовій військовій кампанії Кремль сподівається переламати ситуацію на свою користь, щоб виснажити Україну і довести колективному Заходу безперспективність її подальшої підтримки. Для Путіна прорив на фронті залишається єдиним шансом зміцнити свою владу та впевнено перемогти (...) Для досягнення мети Путін перевів економіку Росії на воєнні рейки та готовий до ще жахливіших втрат військових на фронті (у боях за Авдіївку Росія щодня втрачає понад 900 людей)", – ідеться в матеріалі.

В ЦПД нагадують і про президентські вибори в США. Якщо переможе Трамп, це поставить під сумнів збереження обсягів допомоги від США – як фінансової, так і військової.

Дивіться також Чи зайшла війна в Україні в глухий кут: Муженко розповів, чому ЗСУ варто перейти до оборони

Що буде на фронті взимку: які прогнози

Контрнаступ триватиме і ЗСУ зберігатимуть стратегічну перевагу на фронті, "проте об'єктивні причини обумовлюють певне стримання контрнаступальних дій Сил оборони для відновлення ресурсів та зведення фортифікаційних споруд на півночі та сході". Росіяни, звісно ж, намагатимуться збити наступальний потенціал Сил оборони України, сподіваючись, що ті візьмуть затяжну оперативну паузу.

Очевидно, що росіяни атакуватимуть цивільні об'єкти більш інтенсивно. Мова про енергетичну інфраструктуру, зернові склади, морські й річкові порти.

Посилаючись на дані Юрія Ігната, ЦПД зазначає, що ця зима може поставити рекорд з використання дронів-камікадзе. За цих умов "головним індикатором надійності захисту військових і цивільних об'єктів України буде ефективність сил ППО".

Наразі на бойовому чергуванні Україна має декілька батарей ЗРК Patriot від США, Німеччини та Нідерландів, які знищують понад 70% ракет і безпілотників, запущених Росією. Загалом же, щоб "закрити все небо", країні необхідно 10 – 12 комплексів Patriot або аналогічних систем. Тож на зиму для Києва є вирішальними поставки ЗРК та боєприпасів з Німеччини,

– відзначають у Центрі.

Німеччина передала нашій державі генератори та зенітно-ракетні комплекси Patriot, а оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що з серпня боєприпаси для Gepard виробляють виключно для України. Також ця країна закликає союзників створити "захисний зимовий щит", щоб убезпечити від можливих російських обстрілів.

Дивіться також У Rheinmetall розповіли, коли запустять свій завод в Україні

Отже, початок нової фази війни з Росією означає, що бойові дії продовжаться, але зміниться їх тактика в напрямку дій малими групами за підтримки артилерії та ставки на протитанкові комплекси й використання БпЛА замість броньованої техніки. Зимова кампанія характеризуватиметься позиційними боями, активними контрбатарейними заходами та знищенням логістичних ланцюгів постачання особового складу, техніки та боєприпасів,

– підсумовують у Центрі протидії дезінформації.

На 24 Каналі вийшла велика стаття про те, як зима змінює перебіг бойових дій. Прочитайте її, щоб розуміти події найближчих місяців.