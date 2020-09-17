Президент України Володимир Зеленський заявив, що досягнення миру на Донбасі і повернення всіх українських громадян та всіх територій є і буде його пріоритетом. Президент також наголосив на важливості членства України в НАТО.

Зеленський наголосив, що членство в НАТО є стратегічним курсом України. Це закладено у Стратегії нацбезпеки України, затвердженій 14 вересня 2020 року. Про це президент розповів 17 вересня під час відкриття навчань Rapid Trident-2020 на Львівщині, повідомляє 24 канал.

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Зеленський назвав свій пріоритет

Український лідер наголосив, що війна на сході України становить загрозу не тільки для нашої держави, але й всіх країн Європи та світу. Саме тому українська сторона та світові партнери об'єдналися для подолання наявних викликів і пошуку механізмів реакції на них.

Довгоочікуваний мир, повернення всіх наших людей та повернення всіх наших територій було, є й завжди буде моїм пріоритетом,

– заявив Зеленський.

Окрім того, президент наголосив, що його пріоритетом також є сучасна та боєздатна українська армія. Адже саме вона гарантує національну безпеку та незалежність нашої країни.

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Що Зеленський сказав про військові навчання

Військові навчання Rapid Trident, на думку Зеленського, стануть важливим кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції. Вони посилять оперативні можливості українських військ, а також покращать взаємну сумісність між підрозділами ЗСУ та іноземними військовими.