Україна передасть Ватикану списки журналістів, які зараз у полоні в Росії, – Зеленський

Українська сторона потребує допомоги від партнерів у поверненні своїх громадян з полону в Росії. Саме тому наша влада передасть списки полонених українських журналістів Ватикану.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні. Президент також особисто зустрічався з Папою Римським у Ватикані.

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Ватикан отримає від України списки полонених журналістів

Володимир Зеленський заявив, що наразі дуже важко вести роботу щодо повернення українських полонених з Росії. Тому наша держава потребує спеціальної допомоги, зокрема – зусиль Ватикану.

Ми домовились, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні Росії, і ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. Ми сподіваємось на підтримку,

– сказав Зеленський.

Окрім того, президент нагадав, що у жовтні у Канаді відбудеться зустріч щодо пункту формули миру стосовно гуманітарних питань. Зеленський запросив Ватикан взяти участь у цьому заході.

До слова, у російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Її взяли у полон у серпні 2023 року на тимчасово окупованій території, де вона вела репортаж, а утримували в одному з найжорстокіших ізоляторів у Таганрозі.

Тіло журналістки мають найближчим часом передати її рідним. Володимир Зеленський у зверненні 11 жовтня також висловив співчуття у зв'язку зі смертю Вікторії Рощиною, наголосивши, що вона була у списках на обмін полоненими.