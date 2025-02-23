Зеленський сказав, скільки коштувала війна в Україні

Володимир Зеленський розповів, скільки коштувала війна в Україні. За його словами, "на сьогодні рахунок цієї війни 320 мільярдів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента під час пресконференції у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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В яку суму обійшлася війна в Україні

Зокрема, Зеленський оголосив і суми, які надали США та Європа.

За його словами, з цієї суми США надали 100 мільярдів доларів, країни ЄС та інші партнери – також 100 мільярдів доларів.

Президент додав, що Україна вклала 120 мільярдів доларів.

Так виглядає економіка цієї трагедії...від Дональда Трампа я хочу розуміння одне одного і хочу, щоб він почув які гарантії безпеки потрібні Україні,

– резюмував він.

Зеленський зазначив, що вдячний Сполученим Штатам за допомогу та зазначив, що наразі в Україну надходить підтримка ще попередньої адміністрації.