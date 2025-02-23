Зеленський сказав, скільки коштувала війна в Україні
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів.
- Водночас США за цей час надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги.
Володимир Зеленський розповів, скільки коштувала війна в Україні. За його словами, "на сьогодні рахунок цієї війни 320 мільярдів".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента під час пресконференції у рамках форуму "Україна. Рік 2025".
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В яку суму обійшлася війна в Україні
Зокрема, Зеленський оголосив і суми, які надали США та Європа.
За його словами, з цієї суми США надали 100 мільярдів доларів, країни ЄС та інші партнери – також 100 мільярдів доларів.
Президент додав, що Україна вклала 120 мільярдів доларів.
Так виглядає економіка цієї трагедії...від Дональда Трампа я хочу розуміння одне одного і хочу, щоб він почув які гарантії безпеки потрібні Україні,
– резюмував він.
Зеленський зазначив, що вдячний Сполученим Штатам за допомогу та зазначив, що наразі в Україну надходить підтримка ще попередньої адміністрації.