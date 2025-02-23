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23 лютого, 17:00
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Зеленський сказав, скільки коштувала війна в Україні

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів.
  • Водночас США за цей час надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги.

Володимир Зеленський розповів, скільки коштувала війна в Україні. За його словами, "на сьогодні рахунок цієї війни 320 мільярдів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента під час пресконференції у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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В яку суму обійшлася війна в Україні

Зокрема, Зеленський оголосив і суми, які надали США та Європа.

За його словами, з цієї суми США надали 100 мільярдів доларів, країни ЄС та інші партнери – також 100 мільярдів доларів.

Президент додав, що Україна вклала 120 мільярдів доларів. 

Так виглядає економіка цієї трагедії...від Дональда Трампа я хочу розуміння одне одного і хочу, щоб він почув які гарантії безпеки потрібні Україні,
– резюмував він.

Зеленський зазначив, що вдячний Сполученим Штатам за допомогу та зазначив, що наразі в Україну надходить підтримка ще попередньої адміністрації.