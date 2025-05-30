Зеленський сказав, скільки сенаторів у США підтримують законопроєкт про 500% мит щодо Росії

Президент Володимир Зеленський 30 травня зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Він подякував їм за підтримку та координацію зусиль для наближення тривалого миру.

Глава держави також додав, що на Росію потрібно чинити додатковий тиск. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Скільки сенаторів у США підтримують мита щодо Росії

За словами президента, Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько. Країна-агресорка прикривається мирними переговорами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по українських містах і селах, а також відмовляється від усіх пропозицій щодо припинення вогню.



Саме тому потрібен додатковий тиск. Зеленський каже, що двопартійний законопроєкт про санкції щодо Росії підтримують уже 82 сенатори.

Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом,

– заявив президент.

Він подякував Штатам за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя. А також зазначив, що саме реальна залученість Америки на всіх етапах може гарантувати надійний мир в Україні.

Водночас, як повідомляє "Ми – Україна", сенатор Річард Блюменталь під час візиту до Києва заявив, що реакція сенату щодо мит у 500% для всіх, хто купує російську нафту, буде чіткою та однозначною. За його словами, такі санкції накладуть на Індію та Китай.

Блюменталь додав, що був надзвичайно натхненний підтримкою, яку отримав від європейських союзників, адже вони закликали ухвалити закон про санкції, навіть якщо росіяни продовжують імпортувати певну частку від загального обсягу, можливо, 10-14%.

Тоді як Ліндсі Грем сказав, що спілкуватиметься з цими союзниками. Зауважимо, що з Києва сенатори вирушили до Парижа, щоб поговорити з тамтешнім вищим керівництвом.