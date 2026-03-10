Зеленський сказав, чи відомо, про що говорили Путін і Трамп

У понеділок, 9 березня, Дональд Трамп і Володимир Путін поговорили телефоном. Наступного дня, 10 березня, Володимир Зеленський сказав, чи відомий Києву зміст розмови.

Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами. Деталі передає 24 Канал.

Про що говорили Трамп і Путін 9 березня?

Як розповів Володимир Зеленський, Україна поки не має детальної інформації про зміст бесіди між Трампом та Путіним.

США не передавали Києву деталей своїх переговорів із Росією. Хоча українська сторона щодня в контакті.

Щодо розмови Дональда Трампа і Путіна мені майже нічого не відомо,

– підкреслив Зеленський.

Він натякнув, що має деякі деталі від розвідки, але не буде озвучувати.

Що стосується припинення вогню, про яке, імовірно, говорили Трамп і Путін, то Україна послідовно підтримує цю ідею.

Довідка. Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що Трамп сказав Путіну, нібито прагне швидкого припинення вогню.

Як переказують розмову між Трампом і Путіним у США та Росії?

Ушаков заявив, що Трамп сам зателефонував Путіну, щоб обговорити важливі питання – зокрема ситуацію в Ірані. Бесіда тривала годину і нібито була "діловою, відвертою і конструктивною", мовляв, як і завжди.

Росія наполягає, що просувається на фронті, а тому Україна має "піти шляхом переговорного врегулювання конфлікту".