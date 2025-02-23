Мої відносини з Трампом не були ніколи настільки добрими, – Зеленський

Володимир Зеленський висловився щодо їхніх взаємовідносин з Трампом. За словами президента, "вони ніколи не були настільки добрими".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента під час пресконференції у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський висловився про відносини з Трампом

Під час пресконференції журналіст поцікавився в президента України щодо його взаємовідносин з лідером США.

Мої взаємовідносини з Трампом не були ніколи настільки добрими,

– сказав Зеленський.

Журналіст запитав в президента, "чи можете якось покращити це?"

"Я думаю, що ми маємо наші країни. Наші країни мають стратегічні взаємовідносини, ми є партнерами. Я думаю, що ми не маємо права як президенти втрачати партнерські взаємовідносини між нашими країнами", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що саме тому для нього важлива підтримка президента і підтримка Сенату й Конгресу і двох партій. "Перш за все підтримка вашого народу, я розраховую на це і вдячний, що ми маємо цю підтримку", – резюмував лідер України.

Нагадаємо, що під час пресконференції Зеленський відверто пояснив, як відреагував на слова Трампа про "диктатора". Зеленський зауважив, що не назвав би слова Трампа на свою адресу компліментом.

"Але для чого ображатися. На слово "диктатор" ображався б той, хто справді диктатор. А так, ну що ж зробиш. Будемо якось жити зі США. Диктаторами точно не будемо, просто не цікаво", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що для нього найважливіше, що про нього думають українці.