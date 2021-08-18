Зеленський скликає позачергову сесію Ради через Великий герб

Володимир Зеленський ініціює позачергове засідання Верховної Ради, яке має пройти до 23 серпня. На ньому хочуть розглянути законопроєкт про Великий герб.

Народний депутат повідомив, що президент 17 серпня ініціював скликання до 23 серпня позачергової сесії парламенту.

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Зеленський скликає Раду через Великий герб

Глава держави хоче, аби Рада ухвалила законопроєкт №5712 "Про Великий державний герб України". Для того, щоб прийняти документ в цілому необхідна конституційна більшість – 300 голосів. Водночас для ухвалення в першому читанні достатньо буде і 226 голосів.

Юрчишин також прикріпив копію звернення Зеленського до глави парламенту Дмитра Разумкова.



Зеленський просить Разумкова скликати Раду / Фото Ярослава Юрчишина

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 серпня Рада збереться на позачергову сесію для прийняття резолюції чи постанови за результатами Кримської платформи.

Законопроєкт про Великий герб: що відомо