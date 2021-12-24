Зеленський скликає РНБО перед самим Новим роком

Український президент знову скликає РНБО. Засідання відбудеться у середу, 29 грудня. Очевидно, воно стане останнім у 2021 році.

Відповідне рішення український президент ухвалив 24 грудня. Цьому рішенню передувала доповідь секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.

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Раніше Данілов висловився про скупчення російських сил біля кордонів України. За його словами, на відстані всього лиш 200 кілометрів перебуває понад 120 тисяч військових держави-агресорки. Втім, посадовець вважає, що ситуація "не є дуже критичною". Саме тому про запровадження воєнного стану наразі не мовиться.

Зеленський похвалив РНБО

Наприкінці листопада Зеленський позитивно оцінив роботу РНБО. Він заявив, що раніше Рада була пасивним органом, тому її й називали "кладовищем збитих льотчиків". Втім, на його думку, все вже змінилося й тепер це – потужний орган. У 2021 році засідання Ради нацбезпеки та оборони почастішали. Результатом цього стала низка санкцій, зокрема – проти державних зрадників та контрабандистів.

Що про цей орган думають українці

Близько 24% українців вважають Раду національної безпеки та оборони сильним органом. Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг".

При цьому, понад третина респондентів назвали РНБО слабкою. Водночас вони вважають, що можливості парламенту чи уряду є ще слабшими.

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Повний текст допису на сторінці РНБО у фейсбуці:

Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов Президентові України Володимиру Зеленському Глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України.