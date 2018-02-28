Європа не зрадить Україну: політики підтримали Зеленського після суперечки у Білому домі

Європейські лідери, сенатори США та Anonymous стали на захист Володимира Зеленського після перепалки у Білому домі. Лідери почали висловлювати підтримку та наголошують – Україна не одна.

Хто та як підтримав Україну та Володимира Зеленського – повідомляє 24 Канал.

Важливо Зустріч у Білому домі переросла в словесну перепалку Зеленського з Трампом і Венсом

Лідери Європи підтримують Зеленського