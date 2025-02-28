Зеленський у США: головне про візит і заяви сторін

Володимир Зеленський приїхав у США вночі 28 лютого. Цей візит непересічний: по-перше, мають підписати угоду про корисні копалини, по-друге, це перша зустріч Зеленського з Трампом як президентом. 24 Канал збирає усі деталі візиту Зеленського до США.

Між Києвом і Вашингтоном давно існує напруга. Журналісти пишуть, що Трамп пом'якшив тон щодо Зеленського, але не щодо підтримки України. Тому світ нетерпляче очікує на заяви сторін і результати спілкування двох президентів.

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Візит Зеленського до США 28 лютого: головне