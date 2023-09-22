Кожного дня війни українські солдати тримаються бульдожою хваткою, – Зеленський

Володимир Зеленський 21 вересня відвідав разом з дружиною Оленою Національний архів США. Там він висловив подяку всім американцям, які підтримують Україну у боротьбі проти агресора.

Зрештою в архіві глава держави побачив телеграму 16 президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна до генерала Гранта. На ньому були написані слова: "Тримайся бульдожою хваткою, гризи й души, скільки можеш".

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Зеленський надихнувся словами Лінкольна

Президент України зазначив, що ці слова президента Лінкольна відображають саме те, як воюють українці. Зокрема, це переможні битви за Київ, Харків, острів Зміїний, Бахмут, та кожен сантиметр української землі.

Кожного дня цієї війни українські солдати тримаються бульдожою хваткою. Вони гризуть і душать російських окупантів, наскільки це можливо,

– наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що ніколи раніше російська диктатура не зустрічала такого сильного опору. І ніколи більше Росії не вдасться знищити жодну іншу націю.

"Путінський список країн на знищення був довгим. Ще зовсім недавно. Якби Україна впала, половина Європи була б під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви", – зауважив глава держави.

Він також запевнив, що американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють на сто відсотків та до останнього цента. Водночас Зеленський підкреслив, що Путін має інший список цілей, зокрема, "особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана", що, на думку українського очільника, показує слабкість диктатора.

Зеленський сказав про ціну, яку платять українці

Володимир Зеленський сказав, що Україна платить найвищу ціну за захист свободи й глобальної безпеки. Він підкреслив, що українці знають, що "не впадуть".

Щодня й щоночі Росія продовжує свій терор ракетами та іранськими безпілотниками. Але щодня наша єдність залишається сильною. І ми бачимо, як наша свобода зберігає хватку бульдога,

– підкреслив він.

Глава держави наголосив, що Україна здатна завершити цю війну перемогою, яка стане нашою спільною. Він зауважив, що наразі не імперія зла, а лише відсутність єдності здатна поставити свободу на коліна.

"Тут немає жодної людини, якій було б байдуже, що відбувається зі свободою. Немає жодного українця, який би не був вдячний. Тим, хто допомагає нам не тому, що мусить це робити, а тому, що це підказує серце. Це і є людяність", – підсумував Зеленський.

Він також подякував американцям, які робили й роблять надзвичайні речі за покликом свого серця. Він підкреслив, що американські серця б'ються так само як і українські, а сама країна врятувала мільйони українських життів.

Наостанок Зеленський пригадав, що коли він говорив із Байденом рано-вранці 24 лютого 2022 року, світ не вірив в Україну. Але президент України запевнив американського колегу, що ми не здамося.

Зрештою Байден підтвердив, що Америка буде з українцями стільки, скільки потрібно. А Україна завжди буде вдячна за це.