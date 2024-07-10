Обмеження ударів по Криму, план завершення війни: виступ Зеленського в Інституті Рейгана у США
Володимир Зеленський виступив в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. Раніше голова опікунської ради Інституту заявив, що частиною місії установи є сприяння новому поколінню світових лідерів, які просувають справу свободи.
Під час своєї промови президент передусім подякував за запрошення. Він зазначив, що зараз дуже важливо перемогти російську війну й терор. Він розповів про проблеми, з якими стикнулася Україна та наголосив, що від підтримки й рішучості США багато що залежить.
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Головне з виступу Зеленського
Президент подякував за рішення США та партнерів надати Україні додаткових 5 ЗРК Patriot і десятки інших, а також визначити пріоритетом надання Україні ракет-перехоплювачів. Однак він зауважив, що цього недостатньо. Вони, звичайно, допоможуть. Але цього недостатньо, ніколи не достатньо. Зеленський вважає, що найкращий спосіб — після першого саміту миру, організувати й підготувати план, а ще підготувати другий саміт протягом наступних місяців. Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб. […] Ми повинні й можемо організувати другий саміт миру цього року на основі формули миру – ще потужніший і по-справжньому вирішальний. Нам потрібна ця підтримка від США. Якщо Україна не зможе відвоювати свої території повністю, це вважатиметься замороженим конфліктом. А це небезпечно. Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить. Він також зазначив, що Путін не зупиниться, якщо віддати йому Крим. Він ніколи не зупиниться… У нього був Крим. Він окупував у 2014 році Крим. Він закінчив? Ні. Він брехун. 8 липня Росія в годину пік завдала удару по Києву і Кривому Розі. Було оголошено жалобу в пам'ять про жертв російського ракетного удару. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів. Одна влучила в дитячу лікарню. Загалом в результаті цього нападу загинуло 43 людини, майже 200 зазнали поранень. Росія завжди знає, куди влучають її ракети. Завжди. Пряме влучання – і будівля лікарні була зруйнована. Уявіть це: лікарі, звичайні люди, рятувальники – усі разом розбирають завали, намагаючись урятувати якомога більше життів. Чи чекав хтось із них? Чи був хтось, хто опинився під завалами, готовий чекати місяцями? Ні, звичайно, ні. Тому що це безглуздо. Тому що коли потрібно рятувати життя, ви рятуєте життя. Коли потрібно бити ворогів, ви б'єте ворогів. Ви дієте. Ви перемагаєте. Ось як виграються війни. Він зазначив, що відповідь на питання "скільки ще може протриматися Путін" перебуває у Вашингтоні. У ці дні, на саміті НАТО, який має стати сильною подією, потрібні сильні рішення, і ми чекаємо на них, і ми розраховуємо на них. Україна провела перший Саміт миру, у якому взяли участь 101 країна та міжнародна організація. Президент України зазначив, що Путін у відповідь провів власний саміт – "саміт війни у Пхеньяні разом із Кім Чен Ином", щоб отримати більше артилерії, ракет і мін. Ми повинні реагувати рішуче. Ми повинні й можемо організувати другий Саміт миру цього року на основі Формули миру – ще потужніший і по-справжньому вирішальний. Нам потрібна ця підтримка від США. Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе захистити міста від російських керованих бомб, якщо американське керівництво зробить крок уперед і дозволить знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Ми чекаємо на цей крок. І ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України й витіснити окупанта звідти, якщо американське керівництво допоможе нам із необхідними можливостями для глибоких ударів по російських військових та логістичних об'єктах у нашому, українському Криму. Він додав, що говорить про це з усіма партнерами України. Говорячи про використання західної зброї в атаках на об'єкти в окупованому Криму, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не може використовувати "все і скрізь". У травні червні українські воїни досягли важливої перемоги — зупинили російський наступ на Харків. Це друге за величиною українське місто, розташоване дуже близько до російського кордону. Поки Конгрес США сперечався щодо допомоги України на 61 мільярд доларів, Путін хотів окупувати Харків. Диктатор також розумів, що має форму, адже окрім схвалення пакета ще потрібен час для постачання. І звісно Путін розумів, і розуміє це. І тому в нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням, тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз. Зеленський зазначив, що у протистоянні з Путіним треба бути сильними та безкомпромісними. Всі разом. І насамперед Америка, як лідер вільного світу. Світ не може бути безпечним без Америки. Америка не може бути лідером і творцем світової мрії, не піклуючись про світові справи. Америка не повинна соромитися своєї сили. Саме Америка зберігає свободу для світу. Ось чому світ цінує Америку – Америку, яка діє. Він наголосив, що зараз усім потрібно саме це – лідерство, яке не чекає на будь-які листопади, а діє зараз – щодня та рішуче. Будьмо відвертими та щирими: зараз усі чекають на листопад. Американці чекають на листопад. І Європа, Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон – увесь світ чекає на листопад. І, правду кажучи, Путін теж чекає на листопад, але вбиває та руйнує, щоб підготуватися – бути готовим до всього, що може принести листопад. Він зазначив, що навіть ювілейний саміт НАТО, який мав би стати головною подією, не виглядає так сильно в медіа у порівнянні з тим, що очікується від листопада.
Обіцяних 5 Patriot недостатньо
План завершення війни
Чому важливий вихід на кордони 1991 року
Про обстріл 8 липня
США повинні підтримати Україну під час другого Саміту миру
Зеленський просить розширити дозвіл США для ударів по окупованому Криму та Росії
Україна обмежена в ударах навіть по Криму
Путін планував захопити Харків, поки США вагаються з допомогою
Америка не може бути лідером, не піклуючись про світові справи
Путін чекає на листопад
Президент подякував за рішення США та партнерів надати Україні додаткових 5 ЗРК Patriot і десятки інших, а також визначити пріоритетом надання Україні ракет-перехоплювачів. Однак він зауважив, що цього недостатньо.
Вони, звичайно, допоможуть. Але цього недостатньо, ніколи не достатньо.
Зеленський вважає, що найкращий спосіб — після першого саміту миру, організувати й підготувати план, а ще підготувати другий саміт протягом наступних місяців.
Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб. […] Ми повинні й можемо організувати другий саміт миру цього року на основі формули миру – ще потужніший і по-справжньому вирішальний. Нам потрібна ця підтримка від США.
Якщо Україна не зможе відвоювати свої території повністю, це вважатиметься замороженим конфліктом. А це небезпечно.
Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить.
Він також зазначив, що Путін не зупиниться, якщо віддати йому Крим.
Він ніколи не зупиниться… У нього був Крим. Він окупував у 2014 році Крим. Він закінчив? Ні. Він брехун.
8 липня Росія в годину пік завдала удару по Києву і Кривому Розі. Було оголошено жалобу в пам'ять про жертв російського ракетного удару. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів. Одна влучила в дитячу лікарню. Загалом в результаті цього нападу загинуло 43 людини, майже 200 зазнали поранень.
Росія завжди знає, куди влучають її ракети. Завжди. Пряме влучання – і будівля лікарні була зруйнована. Уявіть це: лікарі, звичайні люди, рятувальники – усі разом розбирають завали, намагаючись урятувати якомога більше життів. Чи чекав хтось із них? Чи був хтось, хто опинився під завалами, готовий чекати місяцями? Ні, звичайно, ні. Тому що це безглуздо. Тому що коли потрібно рятувати життя, ви рятуєте життя. Коли потрібно бити ворогів, ви б'єте ворогів. Ви дієте. Ви перемагаєте. Ось як виграються війни.
Він зазначив, що відповідь на питання "скільки ще може протриматися Путін" перебуває у Вашингтоні.
У ці дні, на саміті НАТО, який має стати сильною подією, потрібні сильні рішення, і ми чекаємо на них, і ми розраховуємо на них.
Україна провела перший Саміт миру, у якому взяли участь 101 країна та міжнародна організація. Президент України зазначив, що Путін у відповідь провів власний саміт – "саміт війни у Пхеньяні разом із Кім Чен Ином", щоб отримати більше артилерії, ракет і мін.
Ми повинні реагувати рішуче. Ми повинні й можемо організувати другий Саміт миру цього року на основі Формули миру – ще потужніший і по-справжньому вирішальний. Нам потрібна ця підтримка від США.
Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе захистити міста від російських керованих бомб, якщо американське керівництво зробить крок уперед і дозволить знищувати російські військові літаки на їхніх базах.
Ми чекаємо на цей крок. І ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України й витіснити окупанта звідти, якщо американське керівництво допоможе нам із необхідними можливостями для глибоких ударів по російських військових та логістичних об'єктах у нашому, українському Криму.
Він додав, що говорить про це з усіма партнерами України.
Говорячи про використання західної зброї в атаках на об'єкти в окупованому Криму, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не може використовувати "все і скрізь".
У травні червні українські воїни досягли важливої перемоги — зупинили російський наступ на Харків. Це друге за величиною українське місто, розташоване дуже близько до російського кордону.
Поки Конгрес США сперечався щодо допомоги України на 61 мільярд доларів, Путін хотів окупувати Харків. Диктатор також розумів, що має форму, адже окрім схвалення пакета ще потрібен час для постачання.
І звісно Путін розумів, і розуміє це. І тому в нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням, тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз.
Зеленський зазначив, що у протистоянні з Путіним треба бути сильними та безкомпромісними. Всі разом. І насамперед Америка, як лідер вільного світу.
Світ не може бути безпечним без Америки. Америка не може бути лідером і творцем світової мрії, не піклуючись про світові справи. Америка не повинна соромитися своєї сили. Саме Америка зберігає свободу для світу. Ось чому світ цінує Америку – Америку, яка діє.
Він наголосив, що зараз усім потрібно саме це – лідерство, яке не чекає на будь-які листопади, а діє зараз – щодня та рішуче.
Будьмо відвертими та щирими: зараз усі чекають на листопад. Американці чекають на листопад. І Європа, Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон – увесь світ чекає на листопад. І, правду кажучи, Путін теж чекає на листопад, але вбиває та руйнує, щоб підготуватися – бути готовим до всього, що може принести листопад.
Він зазначив, що навіть ювілейний саміт НАТО, який мав би стати головною подією, не виглядає так сильно в медіа у порівнянні з тим, що очікується від листопада.