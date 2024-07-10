Обмеження ударів по Криму, план завершення війни: виступ Зеленського в Інституті Рейгана у США

Володимир Зеленський виступив в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. Раніше голова опікунської ради Інституту заявив, що частиною місії установи є сприяння новому поколінню світових лідерів, які просувають справу свободи.

Під час своєї промови президент передусім подякував за запрошення. Він зазначив, що зараз дуже важливо перемогти російську війну й терор. Він розповів про проблеми, з якими стикнулася Україна та наголосив, що від підтримки й рішучості США багато що залежить.

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