У Зеленського поділилися очікуваннями від зустрічі з Байденом, Гарріс і Трампом

Україна вже підготувала власний план перемоги. Його представлять як президенту США, так і кандидатам.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Україні важливо представити та зафіксувати концепцію, як примусити Росію до справедливого фіналу війни. Саме про це йдеться у плані перемоги України.

До теми Україна повністю підготувала план перемоги, – Зеленський

Про що йдеться у плані перемоги України

Як наголосив Подоляк, Україна розраховує на достатньо ефективні зустрічі у Сполучених Штатах. Адже це основний союзник нашої держави.

Один з ключових пунктів плану перемоги – військова допомога для України. Вона має бути співставною з тими завданнями, які виконує наша держава. Зараз Україна демонструє, що здатна перенести війну на територію Росії.

Реалізація цього пункту залежить від кількості ресурсів. Сама Україна не може виготовити таку кількість снарядів, ракет та дронів, як Росія, Іран та КНДР. Це – нонсенс. Україна вже суттєво підвищила швидкість виготовлення тих чи інших ресурсів. Але ключове рішення тут від США. У них на складах є зброя,

– зауважив Подоляк.

Не варто забувати про санкції. Росія має бути обмежена в можливостях отримувати доходи. Паралельно потрібно інвестувати в український ВПК, щоб він міг виробляти ще більше ресурсів. Також в плані перемоги йдеться як про різні інструменти політичного та дипломатичного примусу.

План перемоги – це інвестиції у повернення до правил. Захід інвестує у свою стабільність. Це також інвестиції у повернення до дієвості міжнародного права. Люди на Заході також заспокояться, що великої війни не буде. Бо саме тут правильно розставили крапки над "і" та прибрали ключового донора глобальної нестабільності,

– підкреслив Подоляк.

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