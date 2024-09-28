Вдалося 100% запланованого: у Зеленського підбили підсумки візиту президента до США

Володимир Зеленський перебував у США з офіційним візитом з 22 по 27 вересня. Український лідер зустрівся з Джо Байденом, Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Президент України заявив, що провів за тиждень в США майже три десятки зустрічей. Речник Володимира Зеленського сказав в ефірі телемарафону, що вдалось виконати до 100% того, що було заплановано, пише 24 Каналу.

Дивіться також США ретельно вивчають план перемоги Зеленського: Вашингтон за потреби розгляне "додаткові дії"

Зеленський підсумував візит в США

Володимир Зеленський ввечері 28 вересня подякував Джо Байдену на найбільший за весь час пакет підтримки на майже 8 мільярдів доларів. Він включає зброю для фронту, ППО для наших міст, розширення тренувальної місії F-16.

Я представив план перемоги, і ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень – час рішень,

– заявив Зеленський.

Український лідер заявив, що наразі є важливе продовження комплексу безпекових угод – декларація G7+ щодо відбудови. Вона передбачає, що понад 30 країн ухвалили декларацію про підтримку відновлення України. Президент відзначив, що будуть і двосторонні домовленості й Київ збільшуватиме кількість країн.

Володимир Зеленський вкотре подякував Сполученим Штатам і президенту Байдену за це лідерство, конгресу США – за незмінну двопартійну підтримку і бажання допомогти нам виграти. Президент відзначив, що Україна отримала повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі.

Як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США. Зустріч з Камалою Гарріс – всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом – це друга наша зустріч з 2019 року, і саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого плану перемоги,

– заявив Зеленський.

Президент України подякував всім, хто допомагає зупиняти російський терор і хто розуміє, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу.

"Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обов'язково буде", – заявив Зеленський.

Зеленський підсумував візит в США: дивіться відео

Що сказав Никифоров про візит Зеленського

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифиров розповів, що президенту вдалось зміг передати план перемоги президенту США Джо Байдену, обом кандидатам у президенти. Тобто принцип двопартійності вдалося зберегти.

Була зустріч з обома кандидатами, передав їм план перемоги, передав представникам Палати представників і Сенату Конгресу – також представникам обох партій. Зробили дуже важливу декларацію про відбудову України – це як були у нас двосторонні безпекові угоди – це щось схоже,

– заявив Никифоров.

Також він сказав, що першими про дозвіл на удари вглиб Росії дізнаються самі росіяни.