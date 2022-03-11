Володимир Зеленський став "Людиною року" у Польщі. Урочиста передача диплому про надання українському лідеру цього звання вже відбулася.

На сесійне засідання Малопольського сеймику 10 березня запросили Вячеслава Войнаровського – генерального консула України в Кракові. Він отримав диплом для Зеленського.

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На сесійному засіданні Малопольського сеймика оголосили про надання Президенту України Володимиру Зеленському титулу "Людина Року 2021", як вираз солідарності польського народу та найвищого визнання героїзму народу України,

– мовиться у повідомленні.



Зеленський став людиною року у Польщі / Фейсбук Генерального консульства України в Кракові

Також українського лідера нагородили медаллю Свободи Рейгана. Її у США для Зеленського отримала пані посол України у США Оксана Маркарова.

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