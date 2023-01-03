Обігнав навіть Дуду та Байдена: для поляків Зеленський став політиком 2022 року

Соціологи опитали поляків щодо того, кого вони вважають політиком 2022 року. П'ята частина респондентів з сусідньої країни відповіла, що цей титул у праві мати Президент України Володимир Зеленський.

Чимало ЗМІ визнало Зеленського людиною року. Окрім того, припав до душі український лідер і звичайним людям у різних країнах. Опитування компанії CBOS засвідчило, що президент нашої держави має чималу популярність у Польщі.

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Хто дихав у спину Зеленському

Власне, президент України забрав близько 20% симпатій громадян сусідньої держави. Окрім того, відсотки між іншими політиками розподілились наступним чином:

президент США Джозеф Байден отримав 15% голосів в опитуванні;

президент Польщі Анджей Дуда – 12%;

прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький – 6%;

Зауважмо, що інші політики набрали не більше як 1,4 відсотка. Йдеться, зокрема, про експрем'єра Великої Британії Боріса Джонсона, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, експрезидента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Багато людей не відповіло на питання

Респондентам ставили питання щодо того, хто з політиків у 2022 році діяв найкраще та приніс найбільше користі країні й суспільству.

Слід сказати, що чимало людей не змогли відповісти на запитання, яке ставили соціологи. Власне, це аж 55% поляків.

Важливо, що з цього відсотка аж 33% респондентів наголосив, що жоден зі знайомих їм політиків не заслуговує на звання "політика року". Водночас 23% з цих 55 – обрали відповідь "не знаю / не цікаво / важко сказати", а 1% – просто-таки відмовився брати участь в опитуванні.

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До цієї теми нагадаємо, хто став невдахою року, за версією ЗМІ. Звісно, що видання Politico могло присудити цей титул лише одній людині – тобто президенту Росії Владіміру Путіну. Очевидно, це "почесне" звання буде з кремлівським диктатором до кінця його життя на цьому світі.