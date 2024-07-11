НАТО допоможе зупинити "апетит Путіна": головне із заяв Зеленського та Столтенберга

Увечері 11 липня президент України та Єнс Столтенберг зустрілися у рамках Саміту Альянсу. Вони дали спільну пресконференцію за підсумками зустрічі НАТО.

Генеральний секретар НАТО та український лідер виступили із заявами перед журналістами. Що сказали Столтенберг та Зеленський під час пресконференції та які заяви озвучили – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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