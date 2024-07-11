НАТО допоможе зупинити "апетит Путіна": головне із заяв Зеленського та Столтенберга
Увечері 11 липня президент України та Єнс Столтенберг зустрілися у рамках Саміту Альянсу. Вони дали спільну пресконференцію за підсумками зустрічі НАТО.
Генеральний секретар НАТО та український лідер виступили із заявами перед журналістами. Що сказали Столтенберг та Зеленський під час пресконференції та які заяви озвучили – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Зеленського запитали, що він думає про візити Орбана спочатку до Києва, а потім до Москви та Пекіну та чи не знає, куди угорський прем'єр планує вирушити далі. На що Зеленський заявив, що не має такої інформації, але можливо Орбан знову захоче відвідати Україну. Зеленський наголосив, що Росія вторглася в Україну, тому зауважує на важливості зміцнення нашої держави, щоб загарбницькі війни не стали нормальним явищем. Він додає, що за час війни союзники зміцнилися. Це не справа НАТО намагатися регулювати плани поїздок лідерів Альянсу, За його словами, важливо те, що лідери НАТО погодили політику, і вчора альянс погодив "дуже сильну" декларацію, яка підтримує "територіальну цілісність" України. Україна у рамках відбиття російської агресії має законне право на використання отриманої від партнерів зброї для враження легітимних цілей на території Росії, Якщо ми хочемо перемогти, досягти успіху, хочемо зберегти нашу країну та захистити її, то потрібно зняти всі обмеження. Я говорив про це з партнерами. Я підіймав цю тему з дуже конкретними фактами на підтримку, Він зазначив, що українська сторона знає, де розташовані військові бази росіян, з яких завдаються удари по Україні. "Я сподіваюся, ми досягнемо такого рішення. Якщо ми хочемо мати Україну на мапі, а не Путіна, який нападає на половину планети, то нам треба вдаватися до дуже швидких конкретних кроків", – підкреслив президент. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід має зняти усі територіальні обмеження для застосування зброї Збройними силами України. За його словами, Україна має завдавати як упереджувальні удари по території Росії, так і удари у відповідь. Нам необхідно, щоби взагалі не було обмежень (на удари по території Росії – 24 Канал). Якщо ми знаємо, звідки вони б’ють по нас, Також Зеленський наполягає на праві України вражати військові об’єкти, з яких раніше здійснювалися атаки на України. "Якщо вони нападають на нас, б’ють по нашій лікарні, то у мене є шалене питання – чому ми не можемо вдарити у відповідь", – пояснив він. Єнс Столтенберг заявив, що союзники вже узгодили "суттєвий" пакет для України, включаючи безпекову допомогу, навчання та надання "мінімальної базової лінії" у 40 мільярдів євро. Зеленський заявив, що підтримка України з боку НАТО є "вирішальною" та допоможе зупинити "апетит до агресії" російського диктатора Владіміра Путіна. Він каже, що "впевнений", що Україна вступить до НАТО, і "зробить усе", щоб це відбулося. Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні успіхом для України він вважає отримання більше систем протиповітряної оборони якомога швидше. "Ми дуже близькі до цілі. Наступним кроком буде запрошення до НАТО, а потім і членство", – сказав він. Однак за його словами, сьогодні, коли триває війна, важко говорити про успіх. А справжнім успіхом, за його словами, є перемога у війні, оскільки у разі поразки України війна прийде до НАТО. Союзники НАТО посилюють свою підтримку, не лякаються. Сьогодні ми узгодили пакет з командуванням НАТО щодо України з фінансовою достроковою підтримкою. І ми маємо негайну допомогу у вигляді Patriot та боєприпасів, зокрема двосторонніх безпекових угод, За його словами, вони бачать спроби Росії залякати Альянс стосовно допомоги нашій державі, але насправді це має протилежні наслідки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським заяви для медіа сказав, що майбутнє України – в НАТО. Ми вітаємо ваш поступ у реформах і з тим, як ви надалі будете здійснювати цю важливу роботу ми підтримуватимемо вас на незворотному шляху до НАТО, Єнс Столтенберг перелічив низку ухвалених важливих рішень на саміті щодо військової підтримки України в боротьбі з російською агресією і сказав, що ця потужна підтримка і є мостом України до членства в Альянсі.
– сказав Столтенберг, коментуючи поїздку Орбана до Москви.
– заявив Столтенберг.
– заявив Зеленський, коментуючи дозвіл бити по Росії у відповідь.
– наголосив він, висловивши впевненість, що дії ЗСУ на упередження здатні зберегти життя багатьох українців.
– заявив Генсек.
– наголосив він.
У Зеленського запитали, що він думає про візити Орбана спочатку до Києва, а потім до Москви та Пекіну та чи не знає, куди угорський прем'єр планує вирушити далі. На що Зеленський заявив, що не має такої інформації, але можливо Орбан знову захоче відвідати Україну.
Зеленський наголосив, що Росія вторглася в Україну, тому зауважує на важливості зміцнення нашої держави, щоб загарбницькі війни не стали нормальним явищем.
Він додає, що за час війни союзники зміцнилися.
Це не справа НАТО намагатися регулювати плани поїздок лідерів Альянсу,
За його словами, важливо те, що лідери НАТО погодили політику, і вчора альянс погодив "дуже сильну" декларацію, яка підтримує "територіальну цілісність" України.
Україна у рамках відбиття російської агресії має законне право на використання отриманої від партнерів зброї для враження легітимних цілей на території Росії,
Якщо ми хочемо перемогти, досягти успіху, хочемо зберегти нашу країну та захистити її, то потрібно зняти всі обмеження. Я говорив про це з партнерами. Я підіймав цю тему з дуже конкретними фактами на підтримку,
Він зазначив, що українська сторона знає, де розташовані військові бази росіян, з яких завдаються удари по Україні.
"Я сподіваюся, ми досягнемо такого рішення. Якщо ми хочемо мати Україну на мапі, а не Путіна, який нападає на половину планети, то нам треба вдаватися до дуже швидких конкретних кроків", – підкреслив президент.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід має зняти усі територіальні обмеження для застосування зброї Збройними силами України. За його словами, Україна має завдавати як упереджувальні удари по території Росії, так і удари у відповідь.
Нам необхідно, щоби взагалі не було обмежень (на удари по території Росії – 24 Канал). Якщо ми знаємо, звідки вони б’ють по нас,
Також Зеленський наполягає на праві України вражати військові об’єкти, з яких раніше здійснювалися атаки на України. "Якщо вони нападають на нас, б’ють по нашій лікарні, то у мене є шалене питання – чому ми не можемо вдарити у відповідь", – пояснив він.
Єнс Столтенберг заявив, що союзники вже узгодили "суттєвий" пакет для України, включаючи безпекову допомогу, навчання та надання "мінімальної базової лінії" у 40 мільярдів євро.
Зеленський заявив, що підтримка України з боку НАТО є "вирішальною" та допоможе зупинити "апетит до агресії" російського диктатора Владіміра Путіна.
Він каже, що "впевнений", що Україна вступить до НАТО, і "зробить усе", щоб це відбулося.
Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні успіхом для України він вважає отримання більше систем протиповітряної оборони якомога швидше.
"Ми дуже близькі до цілі. Наступним кроком буде запрошення до НАТО, а потім і членство", – сказав він.
Однак за його словами, сьогодні, коли триває війна, важко говорити про успіх. А справжнім успіхом, за його словами, є перемога у війні, оскільки у разі поразки України війна прийде до НАТО.
Союзники НАТО посилюють свою підтримку, не лякаються. Сьогодні ми узгодили пакет з командуванням НАТО щодо України з фінансовою достроковою підтримкою. І ми маємо негайну допомогу у вигляді Patriot та боєприпасів, зокрема двосторонніх безпекових угод,
За його словами, вони бачать спроби Росії залякати Альянс стосовно допомоги нашій державі, але насправді це має протилежні наслідки.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським заяви для медіа сказав, що майбутнє України – в НАТО.
Ми вітаємо ваш поступ у реформах і з тим, як ви надалі будете здійснювати цю важливу роботу ми підтримуватимемо вас на незворотному шляху до НАТО,
Єнс Столтенберг перелічив низку ухвалених важливих рішень на саміті щодо військової підтримки України в боротьбі з російською агресією і сказав, що ця потужна підтримка і є мостом України до членства в Альянсі.