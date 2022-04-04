Зеленський створив делегацію на чолі з Арахамією для переговорів з Росією

4 квітня 2022 , 21:59
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Джерело:

ОП

Володимир Зеленський створив делегацію на чолі з нардепом Давидом Арахамією для переговорів з Росією. Перемовини стосуватимуться проєкту договору про гарантії безпеки України.

Відповідний указ президент підписав 4 квітня. Ним також затверджуються директиви делегації, проте вони додані таємно.

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Зеленський підписав указ про створення делегації для перемовин з Росією

Утворити делегацію України для участі у переговорах з Росією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України у складі Давида Арахамії – народного депутата України, глави делегації,
– мовиться на сайті Офісу Президента. 

У склад делегації увійшли:

  • Андрій Костін – народний депутат України, член делегації (за згодою);
  • Дмитро Лубінець – народний депутат України, член делегації (за згодою);
  • Денис Малюська – міністр юстиції України, член делегації;
  • Михайло Подоляк – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації;
  • Олексій Резніков – міністр оборони України, член делегації;
  • Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ України, член делегації;
  • Рустем Умєров – народний депутат України, член делегації (за згодою);
  • Олександр Малиновський – юрист-міжнародник, експерт делегації;
  • Олександр Чалий – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.

Згідно з указом, глава делегації Давид Арахамія може:

  • вносити за погодженням з очільником МЗС зміни до складу делегації України;
  • залучати для забезпечення роботи делегації України працівників держорганів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів;
  • затвердити директиви делегації України для участі у переговорах з Росією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України (додаються, таємно).

Ба більше, фінансувати витрати делегації має Кабмін. 

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Автор: Діана Квасневська