Зеленський створив делегацію на чолі з Арахамією для переговорів з Росією
Джерело:ОП
Володимир Зеленський створив делегацію на чолі з нардепом Давидом Арахамією для переговорів з Росією. Перемовини стосуватимуться проєкту договору про гарантії безпеки України.
Відповідний указ президент підписав 4 квітня. Ним також затверджуються директиви делегації, проте вони додані таємно.
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Зеленський підписав указ про створення делегації для перемовин з Росією
Утворити делегацію України для участі у переговорах з Росією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України у складі Давида Арахамії – народного депутата України, глави делегації,
– мовиться на сайті Офісу Президента.
У склад делегації увійшли:
- Андрій Костін – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Дмитро Лубінець – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Денис Малюська – міністр юстиції України, член делегації;
- Михайло Подоляк – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації;
- Олексій Резніков – міністр оборони України, член делегації;
- Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ України, член делегації;
- Рустем Умєров – народний депутат України, член делегації (за згодою);
- Олександр Малиновський – юрист-міжнародник, експерт делегації;
- Олександр Чалий – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.
Згідно з указом, глава делегації Давид Арахамія може:
- вносити за погодженням з очільником МЗС зміни до складу делегації України;
- залучати для забезпечення роботи делегації України працівників держорганів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів;
- затвердити директиви делегації України для участі у переговорах з Росією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України (додаються, таємно).
Ба більше, фінансувати витрати делегації має Кабмін.
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